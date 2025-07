Σενάριο για Πελίστρι και Ίντερ Μαϊάμι στο εξωτερικό! (pic)

Τι κι αν πέρσι ο Παναθηναϊκός επένδυσε ένα πολύ σημαντικό ποσό για να τον φέρει στην Αθήνα; Τι κι αν έχει πολυετές συμβόλαιο και κομβικό ρόλο στα πλάνα του Ρουί Βιτόρια;

Τα σενάρια για τον Φακούντο Πελίστρι συνεχίζονται... καθημερινά και μετά το ενδιαφέρον της Φλουμινένσε, στο εξωτερικό τονίζουν πως ο Ουρουγουανός εξτρέμ βρίσκεται και στην λίστα της Ίντερ Μαϊάμι.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, που έχει στήσει... καταλονική παροικία, αναζητά έναν παίκτη για την επίθεση και έναν για την άμυνα, με τον «Φάκου» να είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα μια πιθανή λύση για την γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά του «Τριφυλλιού» πάντως δεν υπάρχει καμία πρόθεση παραχώρησης του ποδοσφαιριστή.

