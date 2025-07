«Παρακολουθεί τον Πελίστρι σκάουτερ της Φλουμινένσε» (pic)

Ο Φακούντο Πελίστρι έχει κομβικό ρόλο στα πλάνα του Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επένδυσε πέρσι ένα πολύ σημαντικό ποσό και τον έφερε στην Αθήνα με πολυετές συμβόλαιο.

Φυσικά οι ικανότητές του δεν περνάνε απαρατήρητες και υπάρχουν ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του, με Βραζιλιάνο δημοσιογράφο να συμπεριλαμβάνει σε αυτές και την Φλουμινένσε.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βραζιλιάνικος σύλλογος τον παρακολουθεί μέσω σκάουτερ, όμως προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε καμία άλλη ενέργεια.

Δείτε την δημοσίευση:

Facundo Pellistri é observado pelo scout do Fluminense, mas no momento não há nada além disso.



O uruguaio de 23 anos atualmente joga no Panathinaikos, da Grécia



🗞️ @gabrielamaralll pic.twitter.com/weHrMiOEtt