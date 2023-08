«Χαλάει» του Μαυροπάνου στην Γουέστ Χαμ!

Σε εφιάλτη εξελίσσεται το όνειρο της μεγάλης μεταγραφής στην Premier League για τον Ντίνο Μαυροπάνο. Σύμφωνα με tweet του Γάλλου δημοσιογράφου Santi Aouna, ο οποίος επικαλείται αποκλειστικές πληροφορίες, ο Έλληνας αμυντικός «κόπηκε» στα ιατρικά, που έδειξαν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ως εκ τούτου η Γουέστ Χαμ αποφάσισε να κάνει πίσω και να μην ενεργοποιήσει την συμφωνία που είχε με την Στουτγκάρδη, κάτι που σημαίνει ότι αν ευσταθούν οι πληροφορίες ο Μαυροπάνος επιστρέφει στον γερμανικό σύλλογο.

