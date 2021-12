You can't guard him! Ο Βασίλιε Μίσιτς με το πόδι στο... γκάζι άλλαξε τον ρυθμό του αγώνα της Αναντολού Εφές με την Μπασκόνια και οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν μια νίκη που είχαν ανάγκη (87-72).

Ο Εργκίν Αταμάν είχε ξεκαθαρίσει πως η ομάδα του δεν πρόκειται να τα παρατήσει φέτος. Η Εφές έχει μπει... νωθρά στη σεζόν και μετρούσε δύο σερί ήττες το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, είδε την Μπασκόνια να προηγείται με +8 στο δεκάλεπτο στο «Sinan Erdem». Όμως, ένας Βασίλιε Μίσιτς... μπορεί να φέρει την άνοιξη. Ο Σέρβος πέρασε στη 2η περίοδο και άλλαξε όλο το παιχνίδι, με μια εξαιρετική εμφάνιση (24 πόντοι σε 27' με 5/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα και 5/5 βολές, καθώς και 4 ριμπάουντ, αλλά και 4 ασίστ). Δίπλα στον Μίσιτς ήταν και οι Σέιν Λάρκιν (16π., 7ρ., 4ασ.) - Τιμπόρ Πλάις (17π., 5ρ.), που βοήθησαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης να ανέβει στο 7-8. Αντιθέτως, οι Βάσκοι που παρουσίασαν «μαχητικό» πρόσωπο για 30' και είχαν για πρώτους σκόρερ τους Τζέισον Γκρέιντζερ - Σιμόνε Φοντέκιο (17π. έκαστος), υποχώρησαν στο 5-10. Η ομάδα του Νέβεν Σπάχια είδε την Εφές να είναι άστοχη (2/7 σουτ στο ξεκίνημα) και το εκμεταλλέυτηκε πλήρως (4-10 στο 4' και 8-16 στο 7'), με τον Τζέισον Γκρέιντζερ να είναι ορεξάτος απέναντι στην πρώην ομάδα του (6π., 2ρ., 1ασ.). Η υπεροχή των Βάσκων αποτυπώθηκε στο σκορ της 1ης περιόδου (13-21), με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να μην έχει επιθετικό ρυθμό. Όμως, στο 2ο δεκάλεπτο όλα αυτά άλλαξαν, χάρη στον MVP της περσινής σεζόν. Ο Βασίλιε Μίσιτς μπήκε... αφηνιασμένος στο παρκέ (13 πόντοι με 5/6 σουτ, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ) και οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς μέσα σε λίγα λεπτά (41-40 στο 19' και 43-42 στο ημίχρονο), βελτιώνοντας παράλληλα τα ποσοστά τους (30π. σε 10'). Σε εξαιρετική κατάσταση ήταν και ο Γκρέιντζερ, που κρατούσε την ισπανική ομάδα με 12π. και 3ασ. στο 20'. Στην επανάληψη οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν με κεκτημένη ταχύτητα και με επιμέρους σκορ 8-1 άρχισαν να «χτίζουν» το προβάδισμά τους (51-43 στο 23'). Ωστόσο, ο Σιμόνε Φοντέκιο (15π. στο 30') μάζεψε γρήγορα την κατάσταση για τους Βάσκους (53-54 στο 25') και οι φιλοξενούμενοι έμειναν στο ματς (66-62 στο τέλος της 3ης περιόδου), παρά τα 14 λάθη τους και το σκοράρισμα των Μίσιτς (19π.) - Λάρκιν (16π.). Δύο ασίστ και 5π. του ασταμάτητου Σέρβου γκαρντ οδήγησαν την Εφές σε διψήφιο προβάδισμα (75-62 στο 34' με 9-0 σερί) και... καθάρισαν την κατάσταση. Στην ουσία, η Μπασκόνια δεν είχε δυνάμεις ή επιλογές για να επιστρέψει από το -13 και παρά την καλή εμφάνισή της για 30', στο φινάλε δεν μπόρεσε να «παλέψει» για το ματς. Έτσι, η τουρκική ομάδα έφτασε σε μια must νίκη (87-72). Τα Δεκάλεπτα: 13-21, 43-42, 66-62, 87-72. Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.