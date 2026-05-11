Οριστικό: Χωρίς Ντόντσιτς και στο Game 4 με τους Θάντερ οι Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα αγωνιστεί στο κρίσιμο Game 4 των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για τους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται πολύ κοντά στον αποκλεισμό από τα play-offs, καθώς οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ προηγούνται με 3-0 στην σειρά.

Όπως ανακοίνωσαν οι «Λιμνάνθρωποι», ο Λούκα Ντόντσιτς θα χάσει και το κρίσιμο Game 4 της σειράς (12/5, 05:30).

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το «ESPN», η αναμενόμενη ημερομηνία επιστροφή τους «Luka Magic» είναι 13/5.

Θυμίζουμε πως ο Σλοβένος αστέρας έχει μείνει εκτός για 14 παιχνίδια με τον τραυματισμό του, με την ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ να έχει ρεκόρ 7-7 σε αυτές τις αναμετρήσεις.