Με Ναν και Ντόρσεϊ η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague (pic)

Η Euroleague ανακοίνωσε την δεύτερη καλύτερη πεντάδα της σεζόν, με τους Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκονται σε αυτή.

Η Euroleague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν και λίγες ώρες μετά έκανε γνωστή και την δεύτερη ομάδα.

Σε αυτή βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Ακόμη, η Φενερμπαχτσέ έχει διπλή εκπροσώπηση με τους Ουέιντ Μπόλντγουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τέλος μία θέση κέρδισε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πεντάδα επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων, δημοσιογράφοι και οι οπαδοί.