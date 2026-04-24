Με Ναν και Ντόρσεϊ η δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague (pic)

Η Euroleague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν και λίγες ώρες μετά έκανε γνωστή και την δεύτερη ομάδα.
Σε αυτή βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Ακόμη, η Φενερμπαχτσέ έχει διπλή εκπροσώπηση με τους Ουέιντ Μπόλντγουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και τέλος μία θέση κέρδισε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η πεντάδα επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν οι προπονητές και οι αρχηγοί των ομάδων, δημοσιογράφοι και οι οπαδοί.
The 2025-26 All-EuroLeague Second Team— EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2026
🔷 Wade Baldwin IV from @FBBasketbol
🔷 Tyler Dorsey from @Olympiacos_BC
🔷 Talen Horton-Tucker from @FBBasketbol
🔷 Kendrick Nunn from @Paobcgr
🔷 Walter Tavares from @RMBaloncesto #EveryGameMatters
ℹ️ Chosen through a combined… pic.twitter.com/OpzzaAljVP