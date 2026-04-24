Με Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ η All-Euroleague First Team - Εκτός 5άδας ο Ναν (pic)

Η Euroleague ανακοίνωσε την All-Euroleague First Team με δύο παίκτες του Ολυμπιακού να κερδίζουν μία θέση στην πεντάδα. Από την άλλη, σε αυτή δεν βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν.

Η κανονική περίοδος της Euroleague έχει ολοκληρωθεί και η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε την All-Euroleague First Team.

Οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού βρίσκονται σε αυτοί, με τους Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σιλβέν Φράνσκισκο (Ζαλγκίρις Κάουνας) και Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) να ολοκληρώνουν την πεντάδα. Έτσι, εκτός έμεινε ο Κέντρικ Ναν, o οποίος πραγματοποιεί ακόμα μία τρομερή σεζόν με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR.

Σημειώνεται πως η πεντάδα επιλέχθηκε μετά από ψηφοφορία των προπονητών, των αρχηγών των ομάδων, των δημοσιογράφων και των οπαδών.