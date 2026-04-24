Στο Εξέβιερ από τη νέα σεζόν ο Χιτικούδης

Ο νεαρός φόργουορντ που ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν με την φανέλα του Robert Morris, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝCAA με το Εξέβιερ, με τον Χιτικούδη να ξεχωρίζει την φετινή σεζόν για τα ριμπάουντ του.
Ο 21χρονος φόργουορντ σε 32 αναμετρήσεις με το Robert Morris, είχε 11.3 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα και θα ανέβει επίπεδο με την συμμετοχή του στο Εξέβιερ, το οποίο είναι ανώτερο ποιοτικά από το Ρόμπερτ Μόρις.
NEWS: Robert Morris transfer, Nikos Chitikoudis, has committed to Xavier, his reps at @LotsosSports and @PrioritySports tell DraftExpress.— Jon Chepkevich (@JonChep) April 23, 2026
The 6’9” Greek forward has been a rebounding machine at the mid-major level and earned 2026 Horizon League All-Defensive Team honors. pic.twitter.com/JV27IEUtXy