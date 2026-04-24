Στο Εξέβιερ από τη νέα σεζόν ο Χιτικούδης

Στο κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής θα παραμείνει ο Νίκος Χιτικούδης, που θα συνεχίσει την καριέρα του ωστόσο σε νέα ομάδα.

Ο νεαρός φόργουορντ που ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν με την φανέλα του Robert Morris, θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝCAA με το Εξέβιερ, με τον Χιτικούδη να ξεχωρίζει την φετινή σεζόν για τα ριμπάουντ του.

Ο 21χρονος φόργουορντ σε 32 αναμετρήσεις με το Robert Morris, είχε 11.3 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα και θα ανέβει επίπεδο με την συμμετοχή του στο Εξέβιερ, το οποίο είναι ανώτερο ποιοτικά από το Ρόμπερτ Μόρις.