Ιταλικά ΜΜΕ: «Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για Παγιόλα»

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για τον Αλεσάντρο Παγιόλα που αναμένεται να αποχωρήσει από την Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Είναι πλέον σαφές ότι ο αρχηγός της Βίρτους που ίσως αγωνιστεί εναντίον της Τεργέστης εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του, έχει φτάσει στο τέλος της θητείας του στην ιταλική ομάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται γι’ αυτόν, οπότε θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα του Μίλος Τεόντοσιτς, αλλά το ίδιο ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ , ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα.

Αγωνίζεται όμως στον τελικό του FIBA ​​Europe Cup, αλλά ονειρεύεται μεγάλα πράγματα με μια πολύ πλούσια ιδιοκτησία και τον Αντρέα Τρινκιέρι έτοιμο να αναλάβει την επόμενη σεζόν».

Ο 26χρονος φέτος έχει Μ.Ο. 6.1 πόντους, 4.8 ασίστ, 1.5 κλέψιμο, 2.1 ριμπάουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη Euroleague μετρά Μ.Ο. 4 πόντους, 2.7 ριμπάντουντ, 4.7 ασίστ, 1.1 κλέψιμο.