Ιταλικά ΜΜΕ: «Ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους για Παγιόλα»

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:
«Είναι πλέον σαφές ότι ο αρχηγός της Βίρτους που ίσως αγωνιστεί εναντίον της Τεργέστης εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του, έχει φτάσει στο τέλος της θητείας του στην ιταλική ομάδα.
Ο Ερυθρός Αστέρας ενδιαφέρεται γι’ αυτόν, οπότε θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα του Μίλος Τεόντοσιτς, αλλά το ίδιο ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ , ο οποίος δεν αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα.
Αγωνίζεται όμως στον τελικό του FIBA Europe Cup, αλλά ονειρεύεται μεγάλα πράγματα με μια πολύ πλούσια ιδιοκτησία και τον Αντρέα Τρινκιέρι έτοιμο να αναλάβει την επόμενη σεζόν».
Ο 26χρονος φέτος έχει Μ.Ο. 6.1 πόντους, 4.8 ασίστ, 1.5 κλέψιμο, 2.1 ριμπάουντ στο ιταλικό πρωτάθλημα. Όσον αφορά τη Euroleague μετρά Μ.Ο. 4 πόντους, 2.7 ριμπάντουντ, 4.7 ασίστ, 1.1 κλέψιμο.