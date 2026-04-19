Μονακό: Χωρίς Οκόμπο και Τάις κόντρα στην Βιλερμπάν πριν τον Παναθηναϊκό

Η Μονακό θα παραταχθεί χωρίς τους Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο απέναντι στην Βιλερμπάν, λίγες μέρες πριν το μεγάλο ματς με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR για τα play-in (21/4).

Η Μονακό θα κοντραριστεί σήμερα με την Βιλερμπάν (20:15) για το γαλλικό πρωτάθλημα. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, οι Ντάνιελ Τάις και Έλι Οκόμπο δεν θα αγωνιστούν λόγω μικροτραυματισμών.

Θυμίζουμε πως σε λίγες μέρες (21/4), η Μονακό θα έρθει στην Αθήνα και το «T-Center» καθώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-in της Euroleague.