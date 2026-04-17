Ο Λεσόρ βάζει πάνω απ' όλα την ομάδα: «Δε με νοιάζει αν δεν σκοράρω καθόλου, αρκεί να κερδίζουμε»

Ο Ματίας Λεσόρ βάζει πάνω απ' όλα την ομάδα και στις δηλώσεις του τονίζει πως θέλει τον Παναθηναϊκό να κερδίζει χωρίς να τον ενδιαφέρει η προσωπική του απόδοση.

Ο Γάλλος σέντερ είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ κόντρα στην Εφές και στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρω αν τελειώσαμε δυνατά τη σεζόν. Πάμε βήμα-βήμα στην κατάσταση που είμαστε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Θα έχουμε μεγάλη μάχη με τη Μονακό τώρα. Είμαστε τυχεροί που έχουμε πλεονέκτημα έδρας, πάμε να κερδίσουμε και μετά να δούμε τα πλέι οφ.

Δε νομίζω ότι παίζω πολύ καλά ακόμα, μπορώ να κάνω πολλά περισσότερα. Αυτό που μετράει είναι μόνο οι νίκες. Δε με νοιάζει αν δεν σκοράρω κανέναν πόντο, αρκεί να κερδίζουμε Το υπογράφω τώρα. Έχω καιρό μπροστά μου να δείξω ποιος παίκτης είμαι. Το πιο σημαντικό τώρα, είναι να κερδίζει η ομάδα και σε αυτό θέλω να βοηθάω».