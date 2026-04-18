«Θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Σόρκιν η Μακάμπι Τελ Αβίβ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να «χτίσει» γύρω στον Ρόμαν Σόρκιν και έτσι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν θα συμμετέχει στην post-season της Euroleague και η ομάδα έχει αρχίσει από τώρα να σχεδιάζει τα πλάνα της για το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το «basketballsphere», οι Λαβί, Λιφ, Μπρισέτ, Ρέιμαν, Σάντος και Έμπο έχουν συμβόλαιο και θα βρίσκονται και του χρόνου στην ομάδα.

Ο Ρόμαν Σόρκιν αποτελεί τον παίκτη γύρω από τον οποίον θέλει να «χτίσει» ο σύλλογος. Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι τη σεζόν 2028-29, ωστόσο υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες για την περίπτωσή του. Η Μακάμπι πιστεύει στον παίκτη και έτσι θα κάνει ό,τι μπορεί για να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Ερωτηματικό υπάρχει δίπλα από το όνομα του Λόνι Ουόκερ, ο οποίος έχει από τα πιο ακριβά συμβόλαια στην ιστορία της ομάδας και την ίδια ώρα έχει και ΝΒΑ-out.

Τέλος, ο Χορντ ανανέωσε το συμβόλαιό του και πλέον έχει buyout 600.000 δολαρίων, με τι Φενερμπαχτσέ, Ντουμπάι και Μιλάνο να παρακολουθούν την περίπτωσή του. Έτσι, δεν είναι βέβαιο αν θα συνεχίσει και του χρόνου στην ομάδα.