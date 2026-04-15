Ντούσαν Σάκοτα: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της ΑΕΚ»

Ο Ντούσαν Σάκοτα μίλησε για την τεράστια νίκη - πρόκριση της ΑΕΚ απέναντι στη Μπανταλόνα.

Αναλυτικά όσα είπε στην "Cosmote TV" ο άλλοτε αρχηγός της «Ένωσης»:

«Είμαστε πάντα όλοι εδώ, με το μυαλό και τη ψυχή μας. Τι να πω για αυτά τα παιδιά; Είναι η μέρα τους. Τα έδωσαν όλα.

Ήταν η πιο δύσκολη νίκη λόγω των συνθηκών, σε ματς νοκ - άουτ.

Όσοι με ξέρουν, δεν λέω ότι ένα ματς είναι εύκολο ποτέ. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλό, αλλά ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Η Μπανταλόνα έχει σκληρούς παίκτες. Είχαμε άστοχες βολές. Όμως, πήραμε τη νίκη κόντρα σε όλα. Ήταν από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της ΑΕΚ.

Το έχω πει ξανά, η ομάδα έχει αποδείξει πόσο σκληρή είναι όταν πρέπει. Θα πάμε και στη Μπανταλόνα τώρα για το Final Four.

Η οικογένεια της ΑΕΚ μας έχει βοηθήσει σε ό,τι περνάμε. Όλο αυτό άξιζε στον Ντράγκαν Σάκοτα. Ευχόμαστε να σηκώσουμε το τρόπαιο».