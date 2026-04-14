Ο Κερ θέλει να παραμείνει στο «τιμόνι» των Ουόριορς

Το συμβόλαιο του Στιβ Κερ με τους Ουόριορς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, όμως ο 60χρονος τεχνικός θέλει να παραμείνει στους «πολεμιστές».

Ο Κερ ανέλαβε την ομάδα του Γκόλνεν Στέιτ το 2014 και έπαιξε τεράστιο ρόλο στη δημιουργία της... αυτοκρατορίας της «παρέας» του Στεφ Κάρι. Άλλωστε, με τον Αμερικανό head coach στον πάγκο τους οι «πολεμιστές» κατέκτησαν τέσσερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ.

Ο ίδιος, λοιπόν, συνεχίζει να βλέπει το μέλλον του στο Γκόλντεν Στέιτ, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Οι δύο πλευρές αναμένεται να μπουν σε νέα κύκλο διαπραγματεύσεων το προσεχές διάστημα, ώστε να βρεθεί η «χρυσή τομή» και ο Κερ να παραμείνει στο... σπίτι του.