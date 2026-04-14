Επέστρεψε στην Εφές ως General Manager ο Γιλμάζ

Ο Αλπέρ Γιλμάζ επέστρεψε στην Εφές ως General Manager, όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα.

Ο Γιλμάζ θα αντικαταστήσει τον Ισμαΐλ Σενιόλ και πλέον θα ανήκει και πάλι στο δυναμικό της Εφές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος έχει υπηρετήσει τον σύλλογό μας για πολύ καιρό τόσο ως παίκτης όσο και ως μάνατζερ, έχει κατακτήσει 22 κύπελλα σε επίπεδο Α’ Ομάδας και έχει επιλεγεί από την EuroLeague ως «Gianluigi Porelli EuroLeague Manager of the Year» για δύο συνεχόμενες χρονιές, επιστρέφει στον σύλλογό μας ως Γενικός Διευθυντής.



Ως οικογένεια του Anadolu Efes Spor Kulubu, του ευχόμαστε στον κ. Γιλμάζ επιτυχίες στην νέα του θητεία ως τζένεραλ μάνατζερ».