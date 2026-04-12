Ποιος πραγματικά θέλει τον Παναθηναϊκό για αντίπαλο;

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τους πράσινους που είτε στα play in, είτε στα play offs έχουν και την ποιότητα και το… εκτόπισμα ως ομάδα, για να διαγράψουν τα έως τώρα κακώς κείμενα.

Το να περιμένει ο Παναθηναϊκός αποτελέσματα τελευταίας αγωνιστικής, για να δει αν προλάβει στο τέλος να μπει πλέι οφ, δεν είναι τιμητικό. Τόσο για το όνομα του συλλόγου, όσο κυρίως για την εποχή του. Το μπάτζετ, τις δυνατότητες, αυτά που κάνει ακόμη και μέσα στη σεζόν με την κορυφαία μεταγραφή στην Ευρώπη (Χέιζ-Ντέιβις).

Οι πράσινοι θέλουν πάση θυσία νίκη με την Εφές. Όπως έδειξαν οι Τούρκοι με την Ντουμπάι, δεν έχουν τίποτα να χάσουν και αν δεν προσεχθούν ίσως χαθούν τα πάντα για το «τριφύλλι». Διότι αν ηττηθεί η ελληνική ομάδα, τότε θα πάει στα πλέι ιν με μειονέκτημα έδρας για το αν βρεθεί στα πλέι οφ.

Υπό νορμάλ συνθήκες – πιθανή νίκη επί της Εφές – οι πράσινοι θα είναι από τα πλέι οφ με μειονέκτημα έδρας, έως 8 οι (σε περίπτωση νίκης του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη). Τα σενάρια όμως, λίγο-πολύ τα γνωρίζετε.

Αρκετός λόγος έχει γίνει δικαιολογημένα, για τις δηλώσεις Αταμάν αναφορικά με το ότι δεν θα ήθελε την Βαλένθια στα πλέι οφ. Με το καλό να βρεθεί εκεί το «τριφύλλι» αρχικά και μετά κοιτά και τον αντίπαλο. Η αλήθεια είναι πως οι πράσινοι δεν μπορούν να διαλέξουν αντίπαλο. Όχι πως θα το έκαναν σε κάθε περίπτωση, αλλά ακόμη και να ήθελαν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Αλήθεια όμως, ποιος απ’ τους αντιπάλους που θα μπορούσαν να προκύψουν με διάφορους συνδυασμούς αποτελεσμάτων, θα ήθελε να βρει τον Παναθηναϊκό απέναντί του; Ο Μαρτίνεθ που δεν είναι άνθρωπος των mind games, είπε ευθέως πως δεν θα ήθελε με τίποτα τους πράσινους. Και η Βαλένθια έχει το προνόμιο να διαλέξει αν χρειαστεί.

Οι Ισπανοί με νίκη τους κόντρα στη Ντουμπάι θα είναι δεύτεροι, ενώ με ήττα πιθανότατα τρίτοι. Παράλληλα ο δικός τους αγώνας, θα διεξαχθεί Παρασκευή πριν το ματς του Παναθηναϊκού. Όμως μετά το παιχνίδι της Ζαλγκίρις, ενώ από την προηγούμενη θα έχουν παίξει Ρεάλ Μαδρίτης-Ερυθρός Αστέρας. Άρα θα μπορούν να υπολογίσουν που οδεύει το πράγμα, με δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός πάση-θυσία θέλει νίκη κόντρα στην Εφές σε κάθε περίπτωση.

Ξέχωρα απ’ τη δυνατότητα που έχει η Βαλένθια, αλλά δεν έχουν η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Χάποελ Τελ Αβίβ στην… τελευταία στροφή, ποιος απ’ όλους αυτούς θα ήθελε να βρει απέναντί του τον Παναθηναϊκό;

Η Βαλένθια που έχει δύο νίκες, διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, έδωσε τέτοια μάχη και δικαιωματικά είναι στο πλεονέκτημα και η διασταύρωση να της φέρει απέναντι το καλύτερο ρόστερ της λίγκας, μία απ’ τις βαρύτερες φανέλες της Ευρώπης; Η Ρεάλ που είναι τεράστιο μέγεθος κι αυτή, θα ήθελε να κοντραριστεί με το μόνο μπασκετικό κλαμπ που την κοιτά στα μάτια από κάθε άποψη;

Η Φενέρμπαχτσε θα ήθελε να βρει απέναντι τον Παναθηναϊκό, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν αυτά τα ματς επί Αταμάν και με το κλίμα που δημιούργησε ο Μπόλντγουιν στο ματς του Telekom Center Athens; Ή μήπως η Χάποελ θα προτιμούσε να παίξει πέντε (αν χρειαστούν) εκτός έδρας ματς ενώ έχει πλεονέκτημα έδρας και παράλληλα να το κάνει κόντρα σε ένα μέγεθος όπως ο Παναθηναϊκός;

Ακόμη και ο Ολυμπιακός που τερματίζει πρώτος, αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει στα πλέι ιν και τελικά περάσει ως 8 ος πηγαίνοντας πάνω στους «ερυθρόλευκους», θα προτιμούσε μια τέτοια διασταύρωση; Και με την υποχρέωση της πρόκρισης να είναι στη δική του πλευρά – λόγω θέσης και όσων έχουν δείξει οι ομάδες ως τώρα – όπως και ο ξεκάθαρος ρόλος του φαβορί φυσικά.

Τα αγωνιστικά ζητήματα των «πράσινων», είναι δεδομένα. Όπως και η ποιότητα του ρόστερ τους. Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις ομάδες που θα είναι τελικά στο πλεονέκτημα αν υπήρχε μία ομάδα που θα εύχονταν να αποφύγουν, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία το ποια θα ήταν αυτή.

Ακόμη και αγωνιστικά, ο φετινός Παναθηναϊκός των προβλημάτων και της έλλειψης συνέπειας από αγώνα σε αγώνα, έχει κάνει ματς που σαφώς μπορεί να επαναλάβει και τότε να μην αισθάνεται κανείς άνετα. Αυτός έσπασε το πρώτο καλό σερί της Φενέρ και μάλιστα στην Τουρκία. Είναι η μόνη ομάδα που έχει νικήσει ως τώρα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ. «Σμπαράλιασε» την Μπαρτσελόνα. Πέρασε με σοβαρά προβλήματα από το Κάουνας. Ακόμη και επί του Ολυμπιακού στον τελικό Κυπέλλου, η επικράτηση ήταν συντριπτική.

Για πολλούς και διάφορους λόγους, είτε είναι γενικοί είτε ειδικοί, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που δεν θέλει να αντιμετωπίσει κανείς από τους τέσσερις του πλεονεκτήματος.

Χωρίς να έχουν άδικο…

ΥΓ: Καλό Πάσχα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε...