Έδωσαν preview για τα playoffs: Οι Νικς πήραν την ντερμπάρα κόντρα στους Σέλτικς

Μετά από μια τρομερή ματσάρα, προάγγελο των playoffs, οι Νικς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς με 112-106.

Οι δύο ομάδες που έχουν αρκετές πιθανότητες να κοντραριστούν και στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας, έδωσαν τρομερή μάχη για τη νίκη, με την... μπίλια να κάθεται στους Νεοϋορκέζους.

Οι Σέλτικς έκαναν καλύτερη εκκίνηση στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 26-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Νικς είχαν την απάντηση και με επί μέρους 28-24 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 54-53.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Σέλτικς να βγάλουν αντίδραση, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν επί μέρους 27-30 για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο, έχοντας το προβάδισμα (81-83).

Στην τέταρτη περίοδο οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια, όμως στην τελική ευθεία του ματς ανέλαβε δράση ο Τζος Χαρτ, που με οκτώ πόντους σε 1,5 λεπτό και τρίποντο «μαχαιριά» χάρισε τη νίκη στους Νεοϋορκέζους.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 25 πόντους και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νιου Γιορκ Νικς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς έχοντας 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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