«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γείτονα χώρα, ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του είχε ισχύ 2+1 χρόνια και είχε υπογραφεί το 2024.
Επιπροσθέτως σημειώνεται πως η νέα συμφωνία θα του αποφέρει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Μπόλντγουιν, ο οποίος διανύει τη δεύτερη του σεζόν με τη Φενέρ, έχει φέτος 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια στη Euroleague.
🚨Wade Baldwin has signed a new multi-million deal with Fenerbahçe, Im told.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) March 18, 2026
In 2024, the EuroLeague star had signed a 2+1 contract with the future European champions.
The new deal is set to expire in 2028. pic.twitter.com/Re1WzU4tCT
💣⏳Advanced talks between Fenerbahçe and Wade Baldwin to renew the contract with a new multi-year deal.— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) March 18, 2026
The new contract hasn’t yet been signed but the parties are very close.
Salary over than $ 2M per year, I’m told.#EuroLeague #Fenerbahçe #FenerbahceBeko pic.twitter.com/gkZfAFvzX5