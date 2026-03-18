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«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Οι... σειρήνες ανανέωσης του Ουέιντ Μπόλντγουιν με τη Φενέρμπαχτσε ηχούν από... την Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γείτονα χώρα, ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ το υπάρχον συμβόλαιό του είχε ισχύ 2+1 χρόνια και είχε υπογραφεί το 2024.

Επιπροσθέτως σημειώνεται πως η νέα συμφωνία θα του αποφέρει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ο Μπόλντγουιν, ο οποίος διανύει τη δεύτερη του σεζόν με τη Φενέρ, έχει φέτος 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια στη Euroleague.

«Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόλντγουιν»