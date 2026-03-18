Ο άνθρωπος που κοιμάται και ξυπνάει με τον Παναθηναϊκό στο μυαλό του

Τα πάντα μπορούν να αφαιρεθούν στη ζωή, εκτός από το να βγει από το μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα ο Παναθηναϊκός, όπως φάνηκε και από την αποκάλυψη του Ουέιντ Μπόλντγουιν. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Χειραψία. Αγκαλιά. Χαμόγελο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν στο περιθώριο του αγώνα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ. Καλά έκαναν οι άνθρωποι. Αυτό που προξένησε αρχικά εντύπωση, είναι κάτι που είπε χαμογελαστός ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» στον παίκτη των Τούρκων. Βάζοντας το χέρι για να καλύψει το στόμα του.

Άρα, είπε κάτι που δεν ήθελε να δει κανείς. Μόνο να το ακούσει ο Αμερικανός της Φενέρ. Έλα όμως που αυτός αποδείχθηκε... μαρτυριάρης. Με δήλωσή του στο «Αmerikanos24» ο γκαρντ των Τούρκων αποκάλυψε πως αυτό που του είπε ο Μπαρτζώκας, είναι πως «σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό».

Να του... γύρισε το μυαλό του Μπόλντγουιν και να έλεγε ψέματα; Δύσκολο. Δεν έχει κάποιο λόγο να μπλεχτεί σε μια τέτοια ιστορία άλλωστε. Συν το γεγονός πως η απάντηση βγήκε αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτεται και χωρίς να γελάει ειρωνικά ή χιουμοριστικά.

Ο προπονητής που μια μέρα πριν τον αγώνα έκανε δηλώσεις για κοινωνικά προβλήματα, φανέρωσε για πολλοστή φορά το μεγάλο του πρόβλημα: Κουβαλά συμπλέγματα με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του. Τα οποία δεν τα κρύβει, καθώς γίνονται αποδεκτά με αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας του.

Αυτό δεν σημαίνει πως είναι και σωστά. Γεμάτος τοξικότητα, δεν έχει τη δύναμη να μην εμπλέξει τον Παναθηναϊκό σε στιγμές άσχετες με την αντιπαλότητα. Έφτασε στο σημείο να αποθεώνει παίκτη τούρκικης ομάδας, επειδή έβαλε νικητήριο καλάθι στην έδρα του Παναθηναϊκού, πάτησε το έμβλημα των «πράσινων» και είχε άκρως προκλητική συμπεριφορά.

Σε μια κοινωνία όπου μαστίζεται από τη βία, ο συγκεκριμένος άνθρωπος αποτελεί το απόλυτο αντί-παράδειγμα. Προάγει φαινόμενα βίας, δημιουργεί τοξικότητα ακόμη και σε άσχετες στιγμές, με μηδέν παλμούς, δεν έχει το σθένος να ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός πως ξεφεύγει σε σημείο που υπό νορμάλ συνθήκες θα έπρεπε να φέρει ακόμη και παρέμβαση των αρχών.

Βρίζοντας σύνολο ανθρώπων επειδή είναι Παναθηναϊκοί, γυναίκα επειδή τόλμησε να του πει να ηρεμήσει, αποθεώνει παίκτη τούρκικης ομάδας -λιγότερο από ένα χρόνο πριν είχε γεμίσει το ΣΕΦ ελληνικές σημαίες και… Κολοκοτρώνηδες με το πρόσωπο του Φουρνιέ- γιατί πέτυχε καλάθι νίκης με τον Παναθηναϊκό και πάτησε πάνω στο λογότυπο του «τριφυλλιού» δημιουργώντας από το πουθενά σύρραξη.

Αυτά τα άτομα παρουσιάζουν ως πρότυπα.

Ο Μπαρτζώκας όσο καλός προπονητής κι αν είναι, έχει άκρως προβληματικό χαρακτήρα για την ίδια την κοινωνία. Διότι προάγει συμπεριφορές που οδηγούν σε δυσάρεστες καταστάσεις. Για τον ίδιο δεν είναι έτσι, επειδή πρώτα απ’ όλα είναι αντί-Παναθηναϊκός και βιώνει μια αποθέωση που δεν είχε ποτέ για την προπονητική του ικανότητα. Την πετυχαίνει ως «γαύρος» και όχι ως κόουτς. Ως κόουτς πήρε δύο τίμια πρωταθλήματα απέναντι στον Μποχωρίδη και τον Οκάρο Ουάιτ, πήγε σε 4 Fιnal Four και έχασε δύο μέσα από τα χέρια του, κατέκτησε βέβαια πολλά Super Cup...

Τα ΜΜΕ προφανώς και θα περάσουν επιδερμικά αυτή τη δήλωση. Οι οπαδοί θα την κάνουν σημαία. Η προπαγάνδα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ολυμπιακού, ίσως να βγάλει ψεύτη τον Αμερικανό. Εδώ κάνουν το άσπρο-μαύρο σε καταστάσεις όπου κυκλοφορούν βίντεο.

Σύγκριση για το τι θα συνέβαινε αν άνθρωπος του Παναθηναϊκού είχε τέτοια αντίδραση με παίκτη που έβαλε καλάθι νίκης στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να γίνει. Ο άνθρωπος Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αποφασίσει πως είναι οπαδός και μετά προπονητής. Αποφάσισε να μείνει στην ιστορία ως τέτοιος. Μελλοντικά ίσως να κάνει εκπομπές σαν τον αείμνηστο Νίκο Αλέφαντο, αναλύοντας το μεγαλείο του συλλόγου σε κάποιο από τα αμέτρητα Μέσα που στηρίζουν τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα... και εξωτερικό.

Υπό νορμάλ συνθήκες θα γινόταν λόγος για καταστάσεις που αδικούν τον εαυτό του. Όμως είναι επιλογή και μάλιστα... all in. Από τα φιλιά με τηλεοπαδούς που βρίζουν αντιπάλους, τα κάγκελα που ανέβηκε για να βρίσει τους Παναθηναϊκούς, τους τσακωμούς, τις αναφορές στον «αιώνιο», μέχρι τα συγχαρητήρια σε παίκτη τούρκικης ομάδας.

Κανείς άλλος στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, δεν έχει φερθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Αν γινόταν να κάνει κάποιος fast forward για να του δείξει σε πόση εκτίμηση θα τον έχουν οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί όταν πάψει να είναι προπονητής, ίσως να τον έπειθε.

Και επειδή φυσικά δεν είναι Ροβιεσπέρος, δεν αντέδρασε στιγμή όταν μέσα σε ένα δίωρο έβρισαν 10 φορές τη μητέρα του αντιπάλου προπονητή. Ούτε ένα νεύμα, τίποτα. Οι οπαδοί των άλλων ομάδων να μην βρίζουν τον Μπαρτζώκα και τον Φουρνιέ γιατί απειλούν όποιον το πράττει. Για τους αντιπάλους προπονητές δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούν να βρίζουν τη μανούλα του Σάρας, του Σλούκα, του Αταμάν, όσο θέλουν, έτσι; Αυτοί είναι τα πρότυπα, κυρίες και κύριοι κι εμείς είμαστε το πρόβλημα και οι τοξικοί που σχολιάζουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές...