«Αποχωρούν από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ»

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα η νέα σεζόν θα φέρει ανακατατάξεις στην Μπαρτσελόνα καθώς προς αποχώρηση προορίζονται οι Βέσελι, Ερνανγκόμεθ και Φαλ.

Μπορεί να μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τρέχουσας περιόδου, ωστόσο οι περισσότερες ομάδες προετοιμάζουν το... έδαφος για τη νέα σεζόν.

Όπως μεταφέρει η «AS» από τη νέα περίοδο θα έρθουν ανακατατάξεις στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο προς αποχώρηση προορίζονται οι Γιάν Βέσελι, Ουίλι Ερνανγκόμεθ και Γιούσουφα Φαλ, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν μόνοι αυτοί.

Ο Γάλλος ψηλός αποκτήθηκε περισσότερο ως συμπληρωματική λύση και δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο του στην ομάδα, ο Ισπανός έχει αποδώσει πολύ κάτω από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για αυτόν, ενώ ο Τσέχος άσος βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία και όπως είναι λογικό αντιμετωπίζει συχνούς τραυματισμούς.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι Μπλαουγκράνα έχουν ήδη τοποθετήσει ψηλά στην λίστα τους τον Μόουζες Ράιτ και τον Σίλβεν Φρανσίσκο, χωρίς να θεωρείται κάτι προχωρημένο την δεδομένη στιγμή.