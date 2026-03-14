Η Ελλάδα έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία, από το πρώτο λεπτό πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και διέλυσε τις φιλοξενούμενες με 101-47.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε την Βόρεια Μακεδονία στο Ιβανώφειο για τα προκριματικά του Eurobasket Γυναικών 2027. Η Εθνική ήθελε τη νίκη ώστε να παραμείνει στην δεύτερη θέση του ομίλου και δε δυσκολεύτηκε να την πάρει.

Το σύνολο του Πέτρου Πρέκα από την αρχή του ματς ήλεγξε τον ρυθμό και έκανε… περίπατο. Κατάφερε από την πρώτη περίοδο να πάρει διαφορά 22 πόντων (29-7) και να πάει στα αποδυτήρια στο +27 (49-22). Στην επανάληψη οι γηπεδούχες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και η Ελλάδα πανηγύρισε μία σημαντική και άνετη νίκη με 101-47.

Έτσι, η Εθνική βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-2, ενώ η Βόρεια Μακεδονία έπεσε στο 1-4.

Για την Ελλάδα η Κριμίλη είχε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21:46, ενώ η Φασούλα προσέθεσε επίσης 18 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 20:42. Τρομερή εμφάνιση έκανε ακόμα η Τσινέκε με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 23:08 αλλά και η Σπανού με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 20 λεπτά. Από την άλλη, κορυφαία για την Βόρεια Μακεδονία ήταν η Χέμπε με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 33:39.

Με το… καλημέρα «καθάρισε» το ματς η Ελλάδα

Η Ελλάδα από την πρώτη κιόλας περίοδο κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη. Μετά το αρχικό 3-3, οι γηπεδούχες με τις Τσινέκε, Σπανού και Παυλοπούλου προηγήθηκα με 11-5, ενώ στον… χορό μπήκε και η Φασούλα, η οποία διαμόρφωσε το 19-5. Η Βόρεια Μακεδονία κατάφερε να πετύχει μόνο ένα ακόμα καλάθι και η Ελλάδα με δέκα επιπλέον πόντους διαμόρφωσε το 29-7 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η Νίκολικ έριξε τη διαφορά στους 20 (29-9), αλλα Κριμίλη και Μποσγανά με ένα σερί 9-0 έκαναν το 38-11. Με τις Στογανόβσκα και Χέμπε η Βόρεια Μακεδονία «απάντησε» με το δικό της 7-0 και έκανε το 38-18. Χριστινάκη και Σπανού έφεραν την Ελλάδα στο +25 (45-20) και οι Φασούλα και Τσινέκε διαμόρφωσαν το 49-22 του ημιχρόνου.

Ολοκλήρωσε τον… περίπατο με κατοστάρα η Ελλάδα

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στην επανάληψη. Η Ελλάδα συνέχισε να παίζει καλή άμυνα και να μην αφήνει τις φιλοξενούμενες να βρουν λύσεις. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως η ομάδα του Πέτρου Πρέκα κατάφερε να δεχθεί μόλις 5 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο! Αντιθέτως, στην επίθεση οι Ελληνίδες δεν… πάτησαν το φρένο, σκόραραν 28 πόντους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με την διαφορά στους 50 πόντους (77-27).

Όπως ήταν λογικό, στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ελλάδα σταμάτησε να πιέζει τόσο στην άμυνα και έκανε συντήρηση δυνάμεων. Δεν είναι τυχαίο πως οι φιλοξενούμενες πέτυχαν τους περισσότερους τος πόντους σε αυτή την περίοδο (20). Η Ελλάδα βρήκε όσες λύσεις χρειαζόταν στην επίθεση για να περάσει τους 100 πόντους και ολοκλήρωσε τον… περίπατο με το τελικό 101-47.

Τα δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47

Τα στατιστικά του αγώνα.