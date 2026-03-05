ΜακΚίσικ ενόψει Παναθηναϊκού: «Είμαι πάντα έτοιμος να ανταποκριθώ σε οποιαδήποτε θέση»

Πάντα έτοιμος να ανταποκριθεί και σε οποιαδήποτε θέση δήλωσε ο Σακίελ ΜακΚίσικ ενόψει του αυριανού (06/03) ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι για μία ακόμη φορά την φετινή χρονιά, αυτή την φορά στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Σακίελ ΜακΚίσικ προχώρησε σε δηλώσεις πριν από το μεγάλο ντέρμπι και αναφέρθηκε στις δύο συνεχόμενες ήττες που έχει η ομάδα του, μία εξ' αυτών από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, τις απουσίες και την πιθανότητα να αγωνιστεί στο «4» και παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα στους φίλους των «ερυθρολεύκων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού γκαρντ - φόργουορντ, ξεκινώντας από τις ήττες και την αντίδραση που θέλει να βγάλει η ομάδα του:

«Είναι δουλειά, όπως πάντα. Σε κάθε αθλητική λίγκα στον κόσμο, είναι αδύνατο να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια. Πρέπει τώρα να δούμε πώς θα σταματήσουμε αυτήν την κατάσταση. Ξέρουμε ότι έρχονται έχοντας πολλά να αποδείξουν. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας και πρέπει να παίξουμε σκληρά και physical για να το υπερασπιστούμε».

Στην συνέχεια μίλησε για τις απουσίες και την πιθανότητα να παίξει στο «4»:

« Είχα κάνει αρκετή δουλειά στο post, αλλά ποτέ δεν ήμουν επίσημα στο '4'. Για να είμαι ειλικρινής το απόλαυσα αρκετά. Ήταν κάτι καινούργιο για εμένα και έτσι είναι τα σπορ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις απρόβλεπτα πράγματα.

Είμαι πάντα έτοιμος να ανταποκριθώ σε όποια θέση να είναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το playmaking. Πρέπει να παίξεις άμυνα, να ακολουθήσεις τους κανόνες της κάθε θέσης. Θα βγω απλά εκεί έξω έχοντας προετοιμάσει το μυαλό μου για αυτό».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού:

«Οι φίλαθλοί μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουν. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι που υπάρχουν και είναι μεγάλο προνόμιο το να είσαι μέρος του. Πάντα πρέπει να κερδίζεις, πάντα θες να είσαι ο X-factor σε αυτές τις νίκες, αλλά το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Όποιος και να βγει μπροστά αύριο θα είναι κάτι που θα εκτιμηθεί».