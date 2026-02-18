Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην Εθνική για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε ρυθμό για το δεύτερο προκριματικό «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο.
Η «γαλανόλευκη» θα το αντιμετωπίσει στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19:00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20:00). Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών. Στις επιλογές του βρίσκεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
|‘Ονομα
|Ημ. Γέννησης
|Υψος
|Θέση
|Ομάδα
|Συμμετοχές
|Πόντοι
|Κώστας Παπανικολάου
|31/07/1990
|2.04
|F
|Ολυμπιακός
|173
|1149
|Γιαννούλης Λαρεντζάκης
|22/09/1993
|1.96
|SG
|Ολυμπιακός
|94
|632
|Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
|02/01/1999
|2.00
|SG
|Παναθηναϊκός
|50
|233
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|20/11/1997
|2.10
|C
|Αρης
|39
|197
|Βασίλης Τολιόπουλος
|15/06/1996
|1.88
|SG
|Παναθηναϊκός
|36
|305
|Δημήτρης Μωραΐτης
|03/02/199
|1.94
|PG
|Ηρακλής
|32
|131
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|06/01/1997
|2.02
|F
|ΑΕΚ
|23
|91
|Νίκος Ρογκαβόπουλος
|27/06/2001
|2.03
|SF
|Παναθηναϊκός
|22
|168
|Νίκος Χουγκάζ
|04/10/2000
|2.08
|F
|ΠΑΟΚ
|16
|73
|Αλέξανδρος Σαμοντούροβ
|20/04/2005
|2.10
|PF
|Παναθηναϊκός
|16
|91
|Δημήτρης Κακλαμανάκης
|25/01/1994
|2.06
|C
|Περιστέρι
|6
|12
|Νάσος Μπαζίνας
|18/10/2003
|1.94
|PG
|Προμηθέας
|5
|6
|Αντώνης Καραγιαννίδης
|13/04/2002
|2.04
|PF
|Προμηθέας
|5
|12
|Ομηρος Νετζήπογλου
|18/11/2002
|1.95
|G
|Ολυμπιακός
|5
|4
|Ναζ Μήτρου – Λονγκ
|03/08/1993
|1.93
|SG
|Νάπολι
|4
|35
|Αλέξανδρος Νικολαΐδης
|21/08/2002
|1.90
|G
|Πανιώνιος
|2
|7
|Νίκος Πλώτας
|12/06/2004
|1.96
|G
|Προμηθέας
|–
|–