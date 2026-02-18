Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην Εθνική για τους αγώνες με το Μαυροβούνιο

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει, οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα παιχνίδια με το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε ρυθμό για το δεύτερο προκριματικό «παράθυρο» του FIBA World Cup 2027, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο. 

Η «γαλανόλευκη» θα το αντιμετωπίσει στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19:00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20:00). Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών. Στις επιλογές του βρίσκεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι
Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990   2.04 F Ολυμπιακός 173 1149
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 94 632
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 50 233
Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Αρης 39 197
Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 36 305
Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Ηρακλής 32 131
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 23 91
Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 22 168
Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 16 73
Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός 16 91
Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12
Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 5 6
Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 5 12
Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4
Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 SG Νάπολι 4 35
Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Πανιώνιος 2 7
Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας
