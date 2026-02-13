ΜακΚίσικ: «Με τον Βεζένκοφ τα έχουμε δει... όλα»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα, για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να αναφέρεται και στον Σάσα Βεζένκοφ, που έκρινε στο τέλος το ματς.

Αρχικά είπε στη Nova ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ του Ολυμπιακού: «Έπρεπε να ήμαστε σκληροί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι στον Αστέρα και αυτό κάναμε».

Για τα αμυντικά ριμπάουντ: «Αυτό είναι το στυλ του παιχνιδιού τους, έπρεπε να προσαρμοστούμε. Ήταν καλοί στα ριμπάουντ και γι’ αυτό έκαναν το παιχνίδι να είναι πολύ ενδιαφέρουν. Καταφέραμε να ισορροπήσουμε σε αυτόν τον τομέρα και να πάρουμε το ματς».

Για τον Βεζένκοφ: «Τον Σάσα τον ξέρουμε πολύ καλά. Τα έχουμε δει… όλα. Ήταν ο περσινός MVP. Ήμουν σίγουρος ότι θα το έβαζε»

Για τα λεπτά που παίζει: «Δεν είναι απόφασή μου. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να παλεύω καθημερινά στο γυμναστήριο. Παρόλο που είμαι 35. Ασχολούμαι με τα πράγματα που μπορώ να ελέγξω».



