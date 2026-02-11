Γκριν: «Μπορώ να παίξω για δύο - τέσσερα χρόνια ακόμα»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν υποστήριξε πως μπορεί να παραμείνει στα top επίπεδο για τουλάχιστον μια διετία.

Ο 35χρονος φόργουορντ των Ουόριορς, που φέτος μετράει 8,4 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ ανά ματς, αναφέρθηκε στο μέλλον του στον «μαγικό κόσμο» και τόνισε:

«Αισθάνομαι εξαιρετικά. Νιώθω ότι μπορώ να παίξω άλλα δύο έως τέσσερα χρόνια. Θέλω πάντα να αγωνίζομαι σε ελίτ επίπεδο. Αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τότε δεν είναι το ίδιο διασκεδαστικό. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω περισσότερα να δώσω απ’ όσα πίστευα ότι θα είχα σε αυτό το σημείο».

Επίσης, είπε: «Οπότε, όσο περνούν τα χρόνια, έχει αλλάξει και η οπτική μου για το πότε θα σταματήσω. Νόμιζα ότι θα έφτανα στη 12η χρονιά και θα είχα “λυγίσει”. Όμως, όταν έφτασα εκεί, ένιωθα ότι συνέχιζα να βελτιώνομαι».