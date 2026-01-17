Εξώδικο από Χατζόπουλο σε Μυστακίδη

Από την ώρα που δεν εξοφλήθηκαν ως τις 15/1 όλες οι οφειλές της στους πιστωτές της, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ έστειλε εξώδικο στον νέο μεγαλομέτοχο της ομάδας μπάσκετ!

Ο Θανάσης Χατζοπουλος, ως εγγυητής της σύμβασης, με την οποία μεταβιβάστηκαν οι μετοχές οι μετοχές από τον ίδιο, τον Βαγγέλη Γαλατσοπουλο και τον Ηλία Βιολίδη προς τον Τέλη Μυστακίδη έστειλε εξώδικο στον τελευταίο καθώς μέχρι τις 15/1 έπρεπε να πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προς τους πιστωτές της. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι ο Τέλης Μυστακίδης, αφού διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους του η εταιρεία ελεγκτών Deloitte και η δικηγορική εταιρεία Ζαμπίτης, αποδέχεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα το σύνολο των χρεών 4 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και οφείλει να αποπληρώσει μέσω της Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 15.1.2026.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε κι ο Χατζόπουλος έστειλε το εξώδικο, ζητώντας να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα και εντός τριών ημερών να εξοφληθούν όλες οι οφειλές της ΚΑΕ.