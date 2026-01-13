Για ακόμα δύο χρόνια στον πάγκο της Σλοβενίας ο Σέκουλιτς (pic)

Ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής Σλοβενίας για ακόμη δύο χρόνια, με την Ομοσπονδία να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η σλοβένικη Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς θα συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 48χρονος τεχνικός βρίσκεται στην ομάδα από τις 6 Νοεμβρίου του 2020 και είναι ο μόνος προπονητής που έχει οδηγήσει την Σλοβενία και στις τρεις μεγάλες διοργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, έχει συμμετέχει στο Eurobasket το 2022 και το 2025, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021 και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2023. Μάλιστα, σημειώνεται πως θα γίνει και ο μακροβιότερος κόουτς της εθνικής.

«Δέχομαι την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μπάσκετ της Σλοβενίας με μεγάλο σεβασμό και υπευθυνότητα. Η συνέχιση της δουλειάς μου ως προπονητής της ανδρικής εθνικής ομάδας της Σλοβενίας είναι για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και σαφής δέσμευση απέναντι στο μπάσκετ, τους παίκτες και τη χώρα που εκπροσωπούμε.

Ευχαριστώ όλους τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους συνεργάτες της εθνικής ομάδας για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Μαζί έχουμε επιτύχει κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε καλά πού υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης και πού πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Ο στόχος μας παραμένει σαφής. Να χτίσουμε μια ανταγωνιστική, ενωμένη και σταθερή εθνική ομάδα, που θα εκπροσωπεί τη Σλοβενία με χαρακτήρα, πειθαρχία και υπερηφάνεια. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι απαιτητικές και απρόβλεπτες.

Ωστόσο, πιστεύω σε αυτή την ομάδα παικτών και στην κατεύθυνση που ακολουθούμε. Θα συνεχίσω να εκτελώ το έργο μου με όλη μου την ενέργεια, την ευθύνη και τον σεβασμό προς την πλούσια παράδοση της σλοβενικής καλαθοσφαίρισης» δήλωσε ο Σέκουλιτς.

Ο προπονητής έγινε για πρώτη φορά μέρος του επιτελείου στο Παγκόσμιο του 2006 και με εξαίρεση τρία χρόνια, μέχρι το Νοέμβριο του 2020 ήταν βοηθός προπονητής. Έκανε το ντεμπούτο του ως head coach στις 28 Νοεμβρίου του 2020, στη νίκη επί της Ουκρανίας με 84-73. Σημειώνεται πως έγινε έτσι ο δωδέκατος κόουτς στην ιστορία της Σλοβενίας.