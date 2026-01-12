Ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στις νίκες μετά τον «διασυρμό» από τη Ζαλγκίρις και επιβλήθηκε της Μπόσνα (97-92). Ωστόσο, προβλημάτισε εκ νέου με την απόδοσή του.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ξεπέρασε τη βαριά ήττα στη "Zalgirio Arena" για την Euroleague και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Όμως, ο προβληματισμός στο «ερυθρόλευκο στρατόπεδο» διατηρήθηκε, καθώς οι παίκτες του Ομπράντοβιτς δεν μπόρεσαν να πάρουν μια επιβλητική νίκη και να δείξουν αντίδραση.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του κόουτς Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στην Αδριατική Λίγκα (9-3), με τους φιλοξενούμενους να υποχωρούν στο 6-6.

Πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ (20 πόντοι, 5 ασίστ) και Τζόρνταν Νουόρα (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Βέβαια, το στοιχείο που προβλημάτισε έχει να κάνει με το γεγονός πως στο 30' οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο +13, αλλά δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, που τελικά κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό.

Ο Ερυθρός Αστέρας στρέφεται πλέον στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Τα Δεκάλεπτα: 31-20, 50-37, 76-63, 97-92.