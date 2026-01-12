Γκράχαμ για τον λίγο χρόνο συμμετοχής του: «Είναι απόφαση προπονητή, είμαι 100% ικανός»

Ο Ντεβόντε Γκράχαμ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον λίγο χρόνο συμμετοχής που έχει στον Ερυθρό Αστέρα από τον Σάσα Ομπράντοβιτς, αλλά τόνισε πως είναι ικανός και θα φανεί στη συνέχεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Basketnews»:

«Ναι, είμαι καλά. Είναι απόφαση του προπονητή. Δυσκολεύομαι με το σουτ, το σκοράρισμα, υποθέτω. Οπότε, παίζει με όποιον πιστεύει ότι πρέπει να παίζει».

Ναι, θα έρθει με τον καιρό. Όποια και αν είναι η στιγμή, ό,τι και να είναι. Αλλά δεν χάνω την αυτοπεποίθησή μου. Είμαι 100% ικανός να πάρω φάσεις και να σουτάρω. Παίζω μπάσκετ εδώ και πολύ καιρό. Ξέρω ότι θα τα καταφέρω.

Είναι απλώς να καταλαβαίνω το παιχνίδι: να καταλαβαίνω τι θέλει ο προπονητής, να καταλαβαίνω τι χρειάζεται η ομάδα και μετά να προχωράω από εκεί και πέρα.

Αφήνω τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Όπως και να πάει, έτσι θα γίνει. Αλλά πρέπει πρώτα να προσαρμοστώ και μόλις η μπάλα αρχίσει να κυλάει, θα δούμε πού θα πάει».