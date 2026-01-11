Η Μπαρτσελόνα κέρδισε εύκολα την Γρανάδα (108-71) και τώρα έχει μπροστά της το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα υποδέχθηκε την Γρανάδα για την 15η αγωνιστική της ACB και πήρε μία πολύ εύκολη νίκη με 108-71. Έτσι, οι «Μπλαουγκράνα» έχουν πλέον ρεκόρ 11-4, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στο 1-14.

Για τους νικητές ο Φαλ είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 14:44, με τον Κέιλ να προσθέτει 13 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Πέρεζ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 28:30, ενώ ο Μπόζιτς τελείωσε το ματς με 11 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:22.

Τώρα, για την Μπαρτσελόνα ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 22η αγωνιστική της Euroleague (16/1, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 61-34, 86-50, 108-71

Τα στατιστικά του αγώνα.