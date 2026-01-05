Το τετ-α-τετ Γιαννακόπουλου - Γκραντ: «Respect, σε τιμά πολύ αυτή η συμπεριφορά»

Το SDNA αποκαλύπτει το τετ - α - τετ και την «υπόκλιση» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Τζέριαν Γκραντ, μετά την απόφαση του Αμερικανού να αγωνιστεί στο ντέρμπι παρά τον τραυματισμό του. Τι ακριβώς συνέβη και τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο ανδρών.

Ως γνωστόν, μετά την ήττα στο ντέρμπι «αιωνίων», ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ επισκέφτηκε την προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, για να μιλήσει με τους παίκτες και τους προπονητές. Η ομιλία του DPG έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα πράγματα που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στο "Telekom Center" και έχουν τη δική τους σημασία. Μία από αυτές τις στιγμές, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, είχε να κάνει με τον Τζέριαν Γκραντ.

Ο Γιαννακόπουλος θέλησε να μιλήσει σε προσωπικό επίπεδο μαζί του, καθώς είχε πληροφορηθεί πως ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε με θλάση απέναντι στους Πειραιώτες. Το πρόβλημα τραυματισμού του ποιοτικού παίκτη είχε διαπιστωθεί από την Τετάρτη (31/12), καθώς ο Γκραντ το είχε αποκομίσει στο ματς με το Μαρούσι (30/12) και τον κράτησε εκτός προπόνησης την Πρωτοχρονιά (1/1).

Όμως, την ημέρα του αγώνα, ο 33χρονος ξεκαθάρισε στο «πράσινο» επιτελείο πως δεν υπήρχε περίπτωση να έμενε στα «πιτς». «Θα παίξω ό,τι κι αν γίνει, ακόμα και αν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής», είπε στο επιτελείο του Αταμάν και μετά το «πράσινο φως» από τους γιατρούς αποφασίστηκε να αγωνιστεί κανονικά. Βέβαια, ο κίνδυνος μιας υποτροπής ήταν εκείνος που τον κράτησε εκτός στον αγώνα με την Καρδίτσα την Κυριακή (4/1).

Ο Γιαννακόπουλος, λοιπόν, μαθαίνοντας την... αυταπάρνηση του Γκραντ, θέλησε να τον συγχαρεί προσωπικά. Άλλωστε, παρά τον τραυματισμό του ο Αμερικανός έμεινε στο glass floor για 26'55'', μετρώντας 7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

«Respect. Δεν ξέρω πόσοι θα το έκαναν αυτό στη θέση σου», του είπε ο Γιαννακόπουλος και συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω ακόμα και εγώ αν θα το έκανα αυτό στη θέση σου. Σε τιμά πολύ αυτή η συμπεριφορά», με τον Αμερικάνο να απαντάει: «Έπρεπε να το κάνω, έπρεπε να παίξω».

Έτσι, ο Γιαννακόπουλος αναγνώρισε την προσφορά του έμπειρου γκαρντ και τη θέλησή του, παρά το πρόβλημα που είχε δείξει η μαγνητική. Ο άλλοτε παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ομάδας, παρά τον τραυματισμό του, γεγονός που έφερε στην «υπόκλιση» του DPG.