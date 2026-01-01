Πρώτη προπόνηση για Χουγκάζ - Αναχωρεί την Παρασκευή για Μύκονο η αποστολή του ΠΑΟΚ

Ο Νίκος Χουγκάζ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, με την προετοιμασία του «Δικεφάλου» να συνεχίζεται και την πρωτοχρονιά με φόντο το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μύκονο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Η πρώτη ημέρα του 2026 βρήκε την ομάδα μας στο γήπεδο, εκεί δηλαδή όπου ήταν και την τελευταία ημέρα της προηγούμενης χρονιάς! Στο PAOK Sports Arena, χωρίς διακοπή λόγω των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων, προπονήθηκαν και σήμερα οι παίκτες του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Coach Jure Zdovc.

Το πρόγραμμα της ομάδας ξεκίνησε με την ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και συνεχίστηκε με προπόνηση τακτικής και την συμμετοχή του Νίκου Χουγκάζ, ο οποίος πραγματοποίησε ουσιαστικά την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ.

Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, που λόγω του τραυματισμού του στη μύτη, παραμένει εκτός προπονήσεων.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί το πρωί της Παρασκευής για τη Μύκονο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα προπονηθεί στο Κ.Γ. Άνω Μεριάς, εκεί όπου το Σάββατο (3/1, στις 15:45) θα διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι του 2026, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.