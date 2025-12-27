Άλεν: «Όλα είναι υπέροχα στον ΠΑΟΚ»

Τις καλύτερες εντυπώσεις έχει αποκτήσει ο Τίμι Άλεν στις πρώτες του μέρες με τον ΠΑΟΚ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «όλα είναι υπέροχα στον ΠΑΟΚ».

Αποτελεί ένα από τα νέα πρόσωπα στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ του Γιούρι Ζντοβτς, προερχόμενος από την Τράπανι της Ιταλίας και έχοντας αγωνιστεί τρία παιχνίδια με τον Δικέφαλο.

Ο Αμερικάνος φόργουορντ ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Όλα είναι υπέροχα στον ΠΑΟΚ», περιγράφοντας τις πρώτες εντυπώσεις από τη νέα του ομάδα

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα: «Είναι πάντα ωραία να επιστρέφεις από τη μικρή διακοπή των Χριστουγέννων για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Κάναμε καλές προπονήσεις και αυτό που όλοι θέλουμε είναι να μπούμε ξανά στο γήπεδο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, να δεθούμε ακόμη περισσότερο με τους συμπαίκτες μου. Είμαστε λίγο διάστημα όλοι μαζί, έχουμε ένα καλό σερί και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός μόνο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε και σίγουρα μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα».

Για τη δική του προσαρμογή στην ομάδα: «Είναι όλα υπέροχα. Είναι μία νέα πρόκληση για μένα, είναι μία κατάσταση με μεγάλο ενδιαφέρον. Μου αρέσει το νέο μου περιβάλλον, όλοι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου. Χαίρομαι που είμαι εδώ και θα συνεχίσω να πιέζω τον εαυτό μου για να βελτιώνομαι. Νιώθω όλο και πιο άνετα και μόνο καλύτερος μπορώ να γίνω μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία».