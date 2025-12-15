Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Τραπάνι από την Ιταλική Ομοσπονδία λόγω Τίμι Άλεν

Η Ιταλική Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην Τραπάνι λόγω της μεταγραφής του Τίμι Άλεν στον ΠΑΟΚ

Βαριά «καμπάνα» από την Ιταλική Ομοσπονδία στην Τραπάνι. Η Ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ομάδα λόγω της αποχώρησης του Τίμι Άλεν για τον ΠΑΟΚ και την μη εγγραφή άλλου παίκτη.

Θυμίζουμε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε 175.000 buy - out στην Ιταλική ομάδα για τον κάνει δικό του τον Τίμι Άλεν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αθλητικού Δικαστή:

Ο Εθνικός Αθλητικός Δικαστής, έχοντας λάβει υπόψη το σημείωμα με ημερομηνία 12-12-2025 της Serie A Basketball League – υπεύθυνης για την παρακολούθηση των συμβολαίων των αθλητών βάσει του άρθρου 13.4, παράγραφος 5 του DOA – προς την Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, για την υποβολή 11 συμβολαίων αθλητών, παρά την επιλογή του τύπου 6+6 που αναφέρεται στο άρθρο 13.4 του DOA [άρθρο 13.4, παράγραφοι 3 και 4 του DOA], επιβάλει πρόστιμο 50.000.