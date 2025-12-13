Μποζίκας: «Πρέπει να... αγριέψουμε»

Ο Γιώργος Μποζίκας τόνισε την έλλειψη της σωστής αμυντικής νοοτροπίας και στο τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός για να εμφανίζεται καλύτερος στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Μιλώντας στη Nova μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη, o άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Για να έχουμε τύχη εκτός έδρας πρέπει να παίζουμε άμυνα και να πηγαίνουμε δυνατά στις φάσεις. Αμυντικά δεν ακουμπήσαμε κανέναν. Πρέπει να μάθουμε από αυτό το παιχνίδι.

Δεν ήμασταν αρκετά πιεστικοί και στους δύο (σ.σ. Πάντερ, Κλάιμπερν). Ο Πάντερ βρήκε αυτοπεποίθηση και είναι δύσκολο να τον σταματήσεις. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν επιτρέπεται σε αυτό το επίπεδο να παίζεις τέτοια άμυνα. Πρέπει να αποφασίσουμε τι ομάδα θέλουμε να είμαστε. Πρέπει να σκληρύνουμε και να... αγριέψουμε».