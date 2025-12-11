ΠΑΟΚ: Η συνεργασία Ζντοβτς - Μπέβερλι στη Ρωσία, το «ευχαριστώ» του Αμερικανού και οι αποφάσεις του Σλοβένου

Ο ΠΑΟΚ του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει μπει με τα… μπούνια στο πλάνο της άμεσης μεταγραφικής ενίσχυσης της ομάδας, ποντάροντας σε πρώτη φάση στην περιφερειακή γραμμή.

Ο Μπριν Ταϊρί έγινε επίσημα η πρώτη μεταγραφή της νέας εποχής του ΠΑΟΚ και ακολουθούν ο Τίμι Άλεν, ο οποίος βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, και φυσικά το μεγάλο «μπαμ» του Πάτρικ Μπέβερλι. Ο τελευταίος αποτελεί ένα σπουδαίο όνομα με πλούσιες παραστάσεις από το ΝΒΑ και για τον οποίο στην έναρξη της σεζόν 2024-25 η Χάποελ Τελ Αβίβ έδωσε συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Στην Ελλάδα τον Μπέβερλι τον γνωρίσαμε από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2009-2010, προτού μετακομίσει στο ΝΒΑ, όπου έπαιξε από το 2013 έως το 2024. Ενδιάμεσα όμως, ο 37χρονος σήμερα Αμερικανός γκαρντ, έπαιξε για δύο χρόνια στην Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Δεκέμβριο του 2013, όταν και αποδέχθηκε την πρόταση των Χιούστον Ρόκετς στο ΝΒΑ.

Το διάστημα του 1,5 έτους, μέχρι και το καλοκαίρι του 2013, στη Σπαρτάκ είχε προπονητή τον Γιούρι Ζντοβτς. Μάλιστα, η σεζόν 2011-12 αποδείχθηκε πολύ σημαντική και για τους δύο, αλλά και για την ομάδα: Ο Ζντοβτς αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής του Eurocup και ο Μπέβερλι o MVP της κανονικής περιόδου, έχοντας 13,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,9 κλεψίματα κατά μέσο όρο, ενώ η Σπαρτάκ κατέκτησε την 4η θέση στη διοργάνωση.

*Κατά σειρά ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (Rising Star), Ρενάλντας Σεϊμπούτις, Νικ Κάερ-Μέντλεϊ, Πάτρικ Μπέβερλι (MVP), Ζόραν Πλάνινιτς, Γιούρι Ζντοβτς. Οι πέντε πρώτοι μέλη της καλύτερης πεντάδας του Eurocup 2011-12 και ο Ζντοβτς ως ο καλύτερος προπονητής. Ενδιάμεσα ο Ζόρντι Μπερτομέου.

Η ξεχωριστή δήλωση του Μπέβερλι για τον Ζντοβτς και η υπεραριθμία στα γκαρντ

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και μια δήλωση του Μπέβερλι, ο οποίος είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Ζντοβτς και τη συνεργασία τους εκείνο το διάστημα στη Σπαρτάκ. «Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές για τους οποίους έχω παίξει ποτέ μέχρι σήμερα. Με πίεσε πολύ και μου έδειξε πώς να παίζω μπάσκετ με τον σωστό τρόπο και τον ευχαριστώ». Ακόμα μεγαλύτερη αξία αποκτάει αυτή η τοποθέτηση του Μπέβερλι, καθώς έγινε το 2024 και όχι το 2012.

Τώρα, οι δυο τους αναμένεται να συνεργαστούν εκ νέου μετά από 12 χρόνια, αυτή τη φορά στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Από την κοινή αυτή πορεία τους στην Σπαρτάκ έχουν να θυμούνται πολλά, τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, όμως το γεγονός πως ο ένας γνωρίζει τον άλλον μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την ομαλότερη προσαρμογή του Μπέβερλι στην ομάδα.

Ωστόσο, ένα ζητούμενο που θα προκύψει είναι η διαχείριση του ρόστερ και η υπεραριθμία στα γκαρντ. Εφόσον ολοκληρωθούν οι μεταγραφές των Άλεν και Μπέβερλι, τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει στα γκαρντ(όσον αφορά τους ξένους), εκτός από τους προαναφερόμενους, και τους Ταϊρί, Μπράουν, Τζάκσον, Ντίμσα. Πρόκειται για έξι παίκτες που θέλουν χρόνο συμμετοχής αλλά και διαχείριση από το τεχνικό τιμ. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποδεσμεύσεις από το υπάρχον ρόστερ και πρώτος «επιλαχών» σε αυτή την κατάσταση φαντάζει πως θα είναι ο Τζάκσον.

Γενικότερα πάντως ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής δείχνει έντονη διάθεση να βελτιώσει το ρόστερ του προσθέτοντας ποιοτικούς παίκτες, προκείμενου να ενισχυθεί και να μπορέσει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στο FIBA Europe Cup. Αλλά, και η διαχείριση των παικτών που βρίσκονται μέχρι σήμερα στην ομάδα παίζει σημαντικό ρόλο και όλο αυτό το καινούριο κομμάτι πρέπει να δέσει με την ομαλή ένταξη των νέων παικτών.