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Φέρνει και τον Μπέβερλι ο ΠΑΟΚ!

Μπάσκετ
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Το… χαρτάκι στο κινητό του Μυστακίδη έλεγε την αλήθεια! Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 37χρονο Πάτρικ Μπέβερλι.

Το αφεντικό τρελάθηκε και δεν φαίνεται να έχει σταματημό. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που ο Αριστοτέλης Μυστακίδης φέρνει στην Θεσσαλονίκη και τον Πάτρικ Μπέβερλι. Το αποκάλυψε ο Μυστακίδης το εν λόγω όνομα καθώς το είχε γραμμένο σε χαρτάκι πάνω στο κινητό του και πλέον το κάνει πραγματικότητα.

Από τότε, που έφυγε από την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Αμερικάνος γκαρντ είναι στο ταμείο ανεργίας, αλλά η αξία του και η εμπειρία του δεν χωρούν αμφισβητήσεις. Όπως και το πνεύμα του νικητή.

Στα 37 του ο Μπέβερλι μετράει πολλά χρόνια θητείας στο ΝΒΑ αλλά και στην Ευρώπη. Πριν από 16 χρόνια άλλωστε φόρεσε και την φανέλα του Ολυμπιακού, όταν οι Πειραιώτες είχαν προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο Μπέβερλι μετράει 737 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας 8.2 πόντους ως μέσο όρο. Εχει παίξει μεταξύ άλλων στους Λέικερς, αλλά και στους Μπακς, στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φέρνει και τον Μπέβερλι ο ΠΑΟΚ!