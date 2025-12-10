Φέρνει και τον Μπέβερλι ο ΠΑΟΚ!

Το… χαρτάκι στο κινητό του Μυστακίδη έλεγε την αλήθεια! Ο ΠΑΟΚ φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 37χρονο Πάτρικ Μπέβερλι.

Το αφεντικό τρελάθηκε και δεν φαίνεται να έχει σταματημό. Πως όχι άλλωστε από την στιγμή, που ο Αριστοτέλης Μυστακίδης φέρνει στην Θεσσαλονίκη και τον Πάτρικ Μπέβερλι. Το αποκάλυψε ο Μυστακίδης το εν λόγω όνομα καθώς το είχε γραμμένο σε χαρτάκι πάνω στο κινητό του και πλέον το κάνει πραγματικότητα.

Από τότε, που έφυγε από την Χάποελ Τελ Αβίβ ο Αμερικάνος γκαρντ είναι στο ταμείο ανεργίας, αλλά η αξία του και η εμπειρία του δεν χωρούν αμφισβητήσεις. Όπως και το πνεύμα του νικητή.

Στα 37 του ο Μπέβερλι μετράει πολλά χρόνια θητείας στο ΝΒΑ αλλά και στην Ευρώπη. Πριν από 16 χρόνια άλλωστε φόρεσε και την φανέλα του Ολυμπιακού, όταν οι Πειραιώτες είχαν προπονητή τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο Μπέβερλι μετράει 737 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, έχοντας 8.2 πόντους ως μέσο όρο. Εχει παίξει μεταξύ άλλων στους Λέικερς, αλλά και στους Μπακς, στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.