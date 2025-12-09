Νέο «χτύπημα» ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από τον Τίμι Άλεν (vids)

Μετά την προφορική συμφωνία με τον Μπριν Ταϊρί, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και για δεύτερο «χτύπημα», καθώς βρίσκεται μία ανάσα από τον Τίμι Άλεν.

Ο Ταϊρί θα είναι η πρώτη μεταγραφή της εποχής Αριστοτέλη Μυστακίδη, ενώ η περίπτωση του Άλεν είχε έρθει νωρίτερα στο προσκήνιο. Ο τελευταίος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας (25χρ., 1,98μ.) και είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Δικέφαλο.

Ο Άλεν σημειώνει με τη φανέλα της Τράπανι φέτος 17.7 πόντους κατά μέσο όρο στο ιταλικό πρωτάθλημα και 15.3 στο Basketball Champions League, σουτάροντας με 47.7% και 45% στο δίποντο και 31% και 40% στο τρίποντο αντίστοιχα.

Πέρυσι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ευρώπη με την Οστάνδη, σκοράροντας 20.2 πόντους στο Βέλγιο και 16 στις υποχρεώσεις της στο BCL, ενώ αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Τέξας, αγωνιζόμενος σε 44 παιχνίδια στη G-League (9.7π.) και 5 παιχνίδια στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις.

Δείτε μερικές στιγμές του μέσα από το scouting report της περσινής σεζόν: