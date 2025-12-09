Έκλεισε ο Μπριν Ταϊρί στον ΠΑΟΚ! (vids)

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, και όπως επιβεβαίωσε αργότερα η ΚΑΕ, ο «Δικέφαλος του Βορρά» τελείωσε την υπόθεση του σπουδαίου Αμερικάνου γκαρντ.

Ο ΠΑΟΚ το έψαξε πολύ και τελικά έκλεισε την θέση του γκαρντ, προχωρώντας στην απόκτηση του Μπριν Ταϊρι. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν τις τελευταίες μέρες ώσπου πριν από λίγο σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και έτσι ο «Δικέφαλος του Βορρά» ενισχύεται με έναν πολύ καλό περιφερειακό.

Ο 28χρονος αναμένεται να φτάσει απόψε (9/12) στην Θεσσαλονίκη και αύριο (10/12) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αφού γίνουν αυτά τα βήματα, θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του και θα γίνει η πρώτη μεταγραφή επί εποχής Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Ταϊρί έπαιζε μέχρι πρότινος στην Ιγκοκέα, με την οποία φέτος σε πέντε παιχνίδια στο BCL είχε 17,4 πόντους με 43% στο τρίποντο και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα στην Αδριατική λίγκα είχε 16 πόντους με 41% στο τρίποντο και μοιράζει 2,6 ασίστ μ.ο. σε πέντε παιχνίδια.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Πετκίμσπορ, έχοντας 14,9 πόντους και 3,2 ασίστ μ.ο. σε 15 αγώνες στο BCL, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε 13,9 πόντους και 3,8 ασίστ και τις προηγούμενες χρονιές στην Ευρώπη έπαιξε στην Ντινάμο Σάσαρι και στην Οστάνδη.

Είναι 27 ετών και έχει ύψος 1.88.