Με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να κάνει ξανά... όργια και την παρουσία του Αριστοτέλη Μυστακίδη στο Παλατάκι που έδωσε άλλον αέρα, ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στον δεύτερό του όμιλο στο Europe Cup, επικρατώντας άνετα της Πριεβίζντα με το εκπληκτικό 101-70!

Ιδανική ήταν η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στον δεύτερό του όμιλο στο Europe Cup, αφού ο Δικέφαλος νίκησε άνετα την Πριεβίζντα στο ζεστό Παλατάκι με 101-70, δείχνοντας πως είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα και με την ενίσχυση που έρχεται γι' ακόμη περισσότερα!

Απίθανη εμφάνιση από τον Κλίβελαντ Μέλβιν που το τελευταίο διάστημα τα βάζει από παντού (27π.), από κοντά και οι Ντίμσα (16π.), Περσίδης (11π.) και Μάρβιν Τζοόυνς (12π.), ενώ το κενό του πολύτιμου Μπράουν κάλυψαν επάξια οι Κόνιαρης και Τζάκσον (11 ασίστ συνολικά). Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τουσέν με 16 πόντους.

Μουδιασμένο ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ που σταδιακά ανέβαινε...

H Πριεβίζντα μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και βρίσκοντας σκορ από τον Τουσέν και τον Αλίχοτζιτς προηγήθηκε με 4-10, με τον ΠΑΟΚ να μειώνει σταδιακά την απόσταση και με τον Μέλβιν να συνεχίζει ζεστός από τα προηγούμενα παιχνίδια, ισοφάρισε σε 15-15. Με δύσκολα καλάθια από Νόβακ και Ζέλιζνακ οι φιλοξενούμενοι μπήκαν εκ νέου στο +6 με 17-23, ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 19-25 υπέρ των Σλοβάκων.

Ο Δικέφαλος ανέβασε την απόδοσή του και με τους Ντίμσα-Τζόουνς να μπαίνουν στο ζύγι του σκορ, μείωσε σε 26-29, ενώ με καλάθι και φάουλ του Τζάκσον ήρθε το προσπέρασμα μετά από ώρα με 36-35. Ο Λιθουανός με τρίποντο από τη γωνία έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά με τρεις (41-38), ενώ ο Μάρβιν Τζοόυνς έστειλε την ομάδα του στο +7 με 47-40. Η ομάδα του Ζντοβτς έκανε κακό φίνις στο δεκάλεπτο και δεχόμενοι έξι σερί αναπάντητους πόντους από Τόμας, Σμιθ και Αλίχοτζιτς, πήγε με το ισχνό +1 (47-46) στα αποδυτήρια.

Showtime και εκτόξευση της διαφοράς στο δεύτερο μέρος με 100άρα!

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασισμένος να χτίσει υπέρ του διαφορά και με τους Περσίδη, Ντίμσα και Κέλβιν να δίνουν λύσεις από κοντά και μακριά, ήρθε το +8 με 61-53. Όταν δε, οι δημιουργοί Κόνιαρης και Τζάκσον βρήκαν ρυθμό, ο Δικέφαλος πήγε ακόμη και σε διψήφια τιμή με 66-53, σε ένα σημείο που έβγαλε τρομερή συνέπεια και στο αμυντικό του κομμάτι. Συνεχίζοντας έτσι, οι ασπρόμαυροι προηγήθηκαν ακόμη και με 16 πόντους (74-59), για να μειώσει ο Τουσέν σε 74-61 με το κλείσιμο της περιόδου.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι ο ΠΑΟΚ μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με σκοπό να ξεμπερδεύει γρήγορα και το πέτυχε με εμφατικό τρόπο. Με τρίποντα από Μέλβιν και Ντίμσα η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 19 πόντους (80-61), ενώ ο Τζοόυνς που κυριάρχησε την ρακέτα με τρομερό κάρφωμα έγραψε το 86-62.

Με τρίποντα από Περσίδη, Κόνιαρη και Ζάρα Δικέφαλος πήγε στο επιβλητικό +33 (99-66), με τα τελευταία δευτερόλεπτα να είναι σαφώς διαδικαστικά και τους ασπρόμαυρους να παίρνουν μία μεγάλη σε έκταση και σημασία νίκη με 101-70!

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα...