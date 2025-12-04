Κουκάς: «Τα έχω ζήσει όλα στο Ψυχικό»

Το Ψυχικό επικράτησε με 88-69 του Λαυρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Elite League, και ο αρχηγός των νικητών, Γιώργος Κουκάς, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας και την σχέση του με τον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί του Λαυρίου: «Κάναμε μια πολύ καλή νίκη, απέναντι σε μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή, τον οποίον τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, με παίκτες έμπειρους και νεαρούς και που παίζουν ωραίο μπάσκετ. Ήταν σημαντικό για εμάς που φτάσαμε στη νίκη και ειδικά με μία τέτοια διαφορά».

Για την έως τώρα πορεία του Ψυχικού (7-3 ρεκόρ): «Θεωρώ πως έχουμε κάνει καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Η ομάδα φέτος είναι καινούργια, με πολλούς νέους ξένους και Έλληνες. Έχει “χτιστεί” απ’ την αρχή. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται χρόνο και βλέπουμε πως έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με το παιχνίδι θα παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Είναι σημαντικό ότι έχουμε κάνει ένα τέτοιο ξεκίνημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετικό ρεκόρ, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει καλά και πιστεύω ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα».

Για το με τι προοπτικές ξεκίνησε η φετινή σεζόν για το Ψυχικό: «Η ομάδα είναι καινούργια, “χτίστηκαν” πράγματα απ’ την αρχή, οπότε δε μπορείς να στοχεύεις σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο στόχος μας ήταν να παρουσιαζόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι όσο καλύτεροι γίνεται. Ξεκινήσαμε την προετοιμασία με κάποια προβλήματα τραυματισμών, δεν κάναμε την προπόνηση που θέλαμε και μας πήγαν λίγο πίσω. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι αυτός, προπόνηση με προπόνηση και αγώνα με τον αγώνα να είμαστε καλύτεροι και στο τέλος θα δούμε τι θα έχουμε καταφέρει».

Για το τι «ταμπέλα» θα έβαζε στη φετινή ομάδα: «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αρκετές δυνατότητες. Η ομάδα είναι μαχητική, παλεύει και προσπαθεί πολύ, έχει ενέργεια, έχει διάθεση. Αυτήν την “ταμπέλα” θα έβαζα, αν και δε μου αρέσει να βάζω “ταμπέλες”. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια και η μαχητικότητα σε άμυνα και επίθεση είναι δύο πράγματα που μας χαρακτηρίζουν».

Για το πώς προσεγγίζει τη φετινή σεζόν, την πέμπτη συνεχόμενη με το Ψυχικό: «Είναι η πέμπτη μου χρονιά στην ομάδα. Την αγαπάω, είμαι αρκετά χρόνια εδώ. Δεν έχω ξανακάτσει τόσα χρόνια σε ομάδα. Γενικότερα είμαι ένας παίκτης που θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μου έστω και με… μισό πόντο. Είμαι εδώ να βοηθάω όσο μπορώ την ομάδα να φτάσει στους στόχους της. Αυτή είναι η προσέγγισή μου και δεν την αλλάζω».

Για τη σχέση του με την ομάδα: «Έχω “δεθεί” με τους ανθρώπους της ομάδας, περνάω καλά. Έχουμε ζήσει και πολύ μεγάλες στιγμές, όπως η άνοδος, ή στεναχώριες, που δεν ανεβήκαμε για ένα ματς. Έχω ζήσει και χρονιά που η ομάδα, πάλι με πολλούς τραυματισμούς, παραλίγο να πέσει κατηγορία και ήμουν κι εγώ τραυματίας. Τα έχω ζήσει όλα στο Ψυχικό, όλες τις καταστάσεις. Είμαι “δεμένος” με την ομάδα, την πονάω και χαίρομαι που είμαι μέλος της για ακόμα μια χρονιά».

Για το με τι θα ήταν ικανοποιημένος στο τέλος της φετινή αγωνιστικής περιόδου: «Ο κάθε αθλητής θέλει και ονειρεύεται το καλύτερο. Αυτό έχει στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε πάλι την άνοδο όπως την πρώτη μου χρονιά στο Ψυχικό, δεν είναι και αυτός ο στόχος. Στο βάθος, το δικό μου το κίνητρο αλλά και της ομάδας είναι το να “τρυπήσουμε το ταβάνι μας”. Να καταφέρουμε μέσα απ’ τη δουλειά και την προπόνηση να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να είμαστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι με τη δουλειά που έχουμε κάνει μες στο γήπεδο».