Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Ομπράντοβιτς: «Έδωσε προθεσμία στην Παρτιζάν»

Δημοσίευμα από την Σερβία αναφέρεται στα όσα έγιναν στην Παρτιζάν τις τελευταίες ώρες, σημειώνοντας πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε προθεσμία στην διοίκηση για να πάρει τις αποφάσεις του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Παρτιζάν και έτσι ο σύλλογος περνάει πλέον σε μία νέα εποχή. Οι φίλαθλοι της ομάδας είναι τελείως αντίθετοι με αυτή την απόφαση και έχουν κάνει ξεκάθαρη τη στάση τους.

Το σερβικό Nova.rs αναφέρθηκε στα όσα έγιναν στην Παρτιζάν τις τελευταίες ώρες. Τονίζει οι σχέσεις του Ομπράντοβιτς με την διοίκηση δεν ήταν καθόλου καλές και ότι έδωσε... τελεσίγραφο πως είτε θα αποχωρούσε ο πρόεδρος, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, είτε ο ίδιος.

Όπως υπογραμμίζεται, ο «Ζοτς» έδωσε προθεσμία μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (29/11, 17:00) στην διοίκηση για να πάρει τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα, στην συνάντηση της Παρασκευής (28/11) ανέφερε: «Αύριο (Σάββατο) μέχρι τις 5 μ.μ. σας περιμένω να μου πείτε τι αποφασίσατε, αλλιώς θα πάω στην Αθήνα».

Ο Μιχαΐλοβιτς προγραμμάτισε Δ.Σ. για το Σάββατο, όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αυτό και πήρε παράταση. Έτσι, ο «Ζοτς» δεν άλλαξε την απόφασή του και ήταν αυτός που αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.