Χαμός στην Παρτιζάν: Οι οπαδοί ζητούν εξηγήσεις για την παραίτηση του Ομπράντοβιτς (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την Παρτιζάν και οι φίλαθλοι μόνο χαρούμενοι δεν είναι για αυτό. Μάλιστα, αρκετός κόσμος βρίσκεται έξω από την «Beogradska Arena», εκεί που έχει προπόνηση η ομάδα.
Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του «Ζοτς», έσπασαν έναν μικρό φράκτη και ζήτησαν να εμφανιστεί κάποιο μέλος της διοίκησης και να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στον σύλλογο.
Σύμφωνα με την «MozzartSports», κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχουν σταματήσει να ακούγονται αποθεωτικά συνθήματα για τον θρυλικό προπονητή.
Σημειώνεται πως στο σημείο έχει καταφτάσει και η αστυνομία.
Neredi ispred Beogradske arene...— Sport Klub (@sportklub) November 29, 2025
SVE O TOME ŠTA SE DOGAĐA TOKOM TRENINGA PARTIZANA: https://t.co/RwAwuhwwrF#kkp #kkpartizan #zeljkoobradovic pic.twitter.com/A5Pqt4T5KP