Η ώρα της κρίσης: Το μεσημέρι το ραντεβού Παρτιζάν - Ομπράντοβιτς!

Η ώρα της κρίσης έφτασε, αφού στο μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού ανάμεσα στη διοίκηση της Παρτιζάν και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η στιγμή που θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του Ζοτς στην Παρτιζάν πλησιάζει, αφού το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο το ραντεβού των δύο πλευρών, όπως αναφέρει το «Mozzart Sport».

Το Δ.Σ. της σερβικής ομάδας αποφάσισε ομόφωνα να μην κάνει δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς, παρότι ήδη η Παρτιζάν έχει επισημοποιήσει το διαζύγιο με τον Ζοτς, με τα μέλη της να επιθυμούν να τον μεταπείσουν.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η απίστευτη υποδοχή των φίλων της Παρτιζάν στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι από την Αθήνα, με τον Σέρβο τεχνικό να αποχωρεί από το αεροδρόμιο χωρίς να κάνει κάποια δήλωση.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ομπράντοβιτς με μήνυμά του έχει ήδη αποχαιρετίσει τους οπαδούς της Παρτιζάν, αλλά πλέον μένει να φανεί η έκβαση του ραντεβού κι αν ο Ζοτς θα αλλάξει γνώμη.