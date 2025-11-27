Ξεκάθαρο μήνυμα από τον κόσμο της Παρτιζάν: Ζητάει την παραμονή του Ομπράντοβιτς

Οι οπαδοί της Παρτιζάν έκαναν ξεκάθαρη την θέλησή τους να παραμείνει στο «τιμόνι» της ομάδας ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τον πάγκο της Παρτιζάν, μία απόφαση που δεν έγινε δεκτή από το Δ.Σ. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να παραμείνει στο «τιμόνι» ο θρυλικός κόουτς και την ίδια άποψη έχουν και οι οπαδοί του συλλόγου.

Ο «Ζοτς» επέστρεψε στην Σερβία από την Αθήνα και οι φίλαθλοι της Παρτιζάν του ετοίμασαν μία τρομερή υποδοχή στο «Νίκολα Τέσλα». Μάλιστα, καθώς ο Ομπράντοβιτς περνούσε μέσα από τον κόσμο, όλοι φώναζαν για την παραμονή του στην ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν φτάσει η πτήση του, υπήρξαν και συνθήματα των οπαδών που ζητούσαν από τη διοίκηση να του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος της Παρτιζάν τόνισε πως θα κάνει τα πάντα για να αλλάξει την απόφασή του ο Ομπράντοβιτς.