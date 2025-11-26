Επίσημο: Τέλος από την Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς με ένα γράμμα του προς τους οπαδούς της Παρτιζάν επισημοποίησε το «διαζύγιό» του με τη σερβική ομάδα. «Έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου», τόνισε.

«Τέλος εποχής» και... αλλαγή σελίδας στην Παρτιζάν.

Μέσω επιστολής του προς το κοινό των «ασπρόμαυρων» ο «Ζοτς» ανακοίνωσε και επίσημα την οριστική και αμετάκλητη παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας του Βελιγραδίου, η οποία βγαίνει στην αγορά για την αναζήτηση του επόμενου head coach της.

Αναλυτικά η επιστολή του Σέρβου τεχνικού, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Παρτιζάν:

Αγαπητοί φίλαθλοι της Παρτιζάν,

Πριν από τέσσερα και μισό χρόνια επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκίνησα μαζί σας να ζω το ομορφότερο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο η Παρτιζάν μας, ξανά μετά από 10 χρόνια, να γίνει μέρος της Euroleague· και όλοι μαζί τα καταφέραμε. Οι αγώνες του αγαπημένου μας συλλόγου έγιναν κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που είστε οι πιο άξιοι γι’ αυτό. Δυστυχώς, έφτασε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα άσχημα πράγματα που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια: τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τέσσερα και μισό χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (τους οποίους έχω πολλές φορές τονίσει ότι είναι οι καλύτεροι που είχα), και φυσικά ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους φιλάθλους της Παρτιζάν!

Σας ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε περίσταση!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς