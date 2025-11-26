Δύσκολα στον εαυτό της έβαλε για τρία δεκάλεπτα η Μπαρτσελόνα, πάτησε το γκάζι στο τέταρτο, ξέφυγε με 10+ και επιβλήθηκε τελικά της αδύναμης Βιλερμπάν με 88-78.

Ένα επιμέρους σκορ 11-2 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αποδείχθηκε καθοριστικό και αρκετό για την Μπαρτσελόνα, προκειμένου να πάρει τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι επιστροφής του Τσάβι Πασκουάλ στο Παλάου Μπλαουγκράνα.

Ο Κέβιν Πάντερ είχε 24 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος του αγώνα και των νικητών, με τον Τόκο Σενγκέλια να ακολουθεί με 15 πόντους, ενώ 12 πρόσθεσε ο Ντάριο Μπριθουέλα. Για τη Βιλερμπάν ο Νάντο Ντε Κολό είχε 22 πόντους με 12/12 βολές και ο Μπόντιαν Μάσα είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Στην επόμενη αγωνιστική (14η) η Μπαρτσελόνα, που ανέβηκε στο 8-5 παραμένοντας σε τροχιά τετράδας, παίζει στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα (5/12, 21:00), ενώ η Βιλερμπάν, που παραμένει τελευταία (3-10) παίζει εκτός έδρας με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (4/12, 21:05).

Χέρι-χέρι στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες

Καλύτερα μπήκε στο ματς η Βιλερμπάν που προηγήθηκε 2-7, αλλά εκεί απάντησε η Μπαρτσελόνα με σερί 6-0 για το 8-7. Τα σουτ και των δύο πλευρών έβρισκαν... σίδερο, ο Βοτιέ και ο Ντε Κολό με βολές κρατούσαν την ομάδα τους μπροστά (19-19), όμως ο Πάρα σημάδεψε το 20-19 της πρώτης περιόδου, στην οποία η Μπαρτσελόνα είχε 8/25 σουτ και η Βιλερμπάν αντίστοιχα 4/17 και 14/16 βολές.

Με πέντε αναπάντητους πόντους του Μπριθουέλα η Μπαρτσελόνα επιχείρησε να ξεφύγει (25-19), όμως εκεί οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με τους Ντε Κολό, Εντιαγέ προσπέρασε εκ νέου με 28-30. Ο Χάρισον έγραψε και το 31-35, ο Πάντερ το πήρε πάνω του για το 43-39 και ο ίδιος με ακόμα ένα καλάθι διαμόρφωσε το 45-44 του ημιχρόνου.

Πάντα κοντά η Βιλερμπάν, ξέφυγε στο τέταρτο μέρος η Μπάρτσα

Η Μπάρτσα όσο κι αν το ήθελε δεν μπορούσε να ξεφύγει. Το 54-48 ήρθε γρήγορα σε ισορροπία ξανά με τον Ντε Κολό (54-54) και οι Μάσα, Ερτέλ έκαναν το 56-61. Ο Πάντερ συνέχιζε να παίζει... μόνος του, φτάνοντας τους 18 πόντους για το 63-63 και ο Μάρκος με δύσκολο τρίποντο έβαλε την ομάδα του μπροστά στο τρίτο δεκάλεπτο με 68-65.

Πάντερ και Μπριθουέλα έφεραν την Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά στο +8 (75-67), με τους παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ να πιάνουν ρυθμό στο τέλος και με τον Σενγκέλια να καρφώνει στον αιφνιδιασμό έκαναν το 80-69 (36'). Ο Γεωργιανός ψηλός διαμόρφωσε το 84-71 στα 2'43'' της αναμέτρησης και με την εικόνα του αγώνα, τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στη συνέχεια.Ο Χάρισον μείωσε σε 85-78 στα 59'' πριν το τέλος και στα 41'' οι διαιτητές δεν είδαν καθαρό φάουλ και βολές πάνω στον Ντε Κολό, που μπορεί να έδινε ένα νέο ενδιαφέρον στο ματς...



Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.