Με εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και επιμέρους σκορ 45-25, ηγέτη τον Φρανσίσκο (23 πόντοι-11 ασίστ) και «κλειδιά» τους Μπραζντέικς-Τουμπέλις, η Ζαλγκίρις (8-5) μετέτρεψε σε θρίαμβο το ματς με την Μπασκόνια (4-9), επικρατώντας με 82-67.

Η Μπασκόνια πάτησε το παρκέ της κατάμεστης «Zalgirio Arena» με έγνοια... κινδύνου και υπενθύμισε τα βήματα προόδου που έχει κάνει μετά το αρχικό 0-6 στη διοργάνωση. Με επιθετική «πολυφωνία» προηγήθηκε 2-10 στο 4', όμως οι Φρανσίσκο και Τουμπέλις μείωσαν σε 12-15 στο 7'. Η είσοδος του Λουβαβού-Καμπαρό από τον πάγκο έφερε ένα σερί 9-0 και την πρώτη διψήφια διαφορά, 12-24 στο 8', για τους Βάσκους. Τα τρίποντα των Μπραζντέικις και Λο έκλεισαν την περίοδο στο 18-24, όμως οι Λιθουανοί είχαν ένα «βουνό» να ανέβουν.

Το σύνολο του Πάολο Γκαλμπιάτι συνέχισε την ομαδική δουλειά με καλό spacing στην επίθεση και πίεση στην άμυνα με διαδοχικά hedge out, ώστε να περιορίσουν τη δράση του Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ είχε την οξυδέρκεια, πάσαρε σε ελεύθερο συμπαίκτη όταν έπρεπε και εκείνοι σούταραν με καλά ποσοστά από την περίμετρο, αλλά είχαν προβλήματα και στις δυο ρακέτες. Μετά το γρήγορο 18-28, ο Φρανσίσκο μείωσε σε 24-28 στο 13' και έκτοτε η απόσταση κυμαινόταν από 4 έως 8 πόντους. Ο Ντιακιτέ ήταν σε καλό βράδυ, έγραψε το 29-37 στο 17', όμως χρεώθηκε νωρίς με τρία φάουλ. Τρίτο τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρό για το 34-42 και απάντηση του Σιρβίντις για το 37-42 του ημιχρόνου.



Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Τόμας Μασιούλις επέμεινε σε σχήματα με τον Τουμπέλις ως σέντερ αντί των Ράιτ και Μπιρούτις, ενώ η λιθουανική άμυνα «έσφιξε» κατακόρυφα, δεχόμενη μόλις 12 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Σίμονς πέτυχε το 40-46 και ο Σεντεκέρσκις το 40-49 στο 24'. «Βροχή» τριπόντων από Τουμπέλις, Λουβαβού-Καμπαρό, Σλίβα για το 48-52 στο 27' και σερί 9-0 των γηπεδούχων για το πρώτο προσπέρασμα με 54-52 χάρη στις βολές του Λο στο 29'. Ο Κούρουτς ισοφάρισε σε 54-54, απέμεινε μία περίοδος για να κριθούν όλα και το μομέντουμ έδειχνε «Ζαλγκίρις»!

Μπορεί ο Φρις να σκόραρε για το 54-57, όμως ακολούθησε μια «τρίποντη καταιγίδα» και μια άμυνα «γρανίτης» για το επιμέρους 28-13 που οδήγησε στη νίκη με 82-67 στο «καυτό» Κάουνας, το οποίο έδωσε την απαραίτητη ώθηση. Ο Φρανσίσκο είχε την «μπαγκέτα» και οι Μπραζντέικις-Τουμπέλις ήταν οι... Ρόμπιν του για την ανατροπή σε 63-57. Ο Σίμονς προσπάθησε να δώσει μια «ανάσα», όμως ο Λο έγραψε το πρώτο +10 (69-59) στο 34' για τους «οικοδεσπότες». Έκτοτε δεν κοίταξαν πίσω, φθάνοντας στο +18 (79-61) στο 38' δια χειρός Ουλανόβας και τους Νοουέλ-Σπανιόλο να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Την ερχόμενη εβδομάδα, η Ζαλγκίρις υποδέχεται και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (4/12, 20:00), ενώ η Μπασκόνια θα περιμένει την Ολίμπια Αρμάνι Μιλάνο στη «Buesa Arena» (5/12, 21:30).

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

We’re ending Tuesday evening with great vibes. 💪🏼 pic.twitter.com/SwWEZ8nCcN — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 25, 2025

Before tonight’s game at Zalgirio Arena, a jersey was presented to Egidijus Kavaliauskas, who will be fighting here this Friday. 🤝🏻🥊 pic.twitter.com/oryFGqnvPB — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 25, 2025