Χατζηλεοντή: «Το πάθος μάς έδωσε το κάτι παραπάνω στο ματς, η Ερντέμ πιστεύει πάρα πολύ σε εμάς»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 88-97 του Ολυμπιακού στην παράταση εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, και η γκαρντ του «τριφυλλιού», Ιωάννα Χατζηλεοντή, μίλησε στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Εμείς το πιστεύαμε πάρα πολύ, είχαμε το πλάνο μας, ξέραμε τι θα κάνουμε, είχαμε στοχεύσει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη. Το πάθος έπαιξε μεγάλο ρόλο, ήταν το στοιχείο που μας έδωσε το κάτι παραπάνω σε αυτό το ματς».

Για τις σκέψεις της όταν οδηγήθηκε το ματς στην παράταση: «Όταν πήγαμε στη παράταση και έβαλαν το πρώτο καλάθι, απόρησα λίγο. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα χάσουμε, αλλά ούτε και ότι θα είναι κάτι εύκολο, πιστεύαμε όμως ότι το είχαμε. Πηγαίναμε φάση-φάση και, από ‘κει και πέρα, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στο τέλος. Μπήκαμε στο παιχνίδι για να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η προπονήτριά μας πιστεύει πάρα πολύ σε εμάς και στην ομάδα. Μας έχει κάνει να παίζουμε η μία για την άλλην και όλες για την ομάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μάς ανεβάζει την ψυχολογία, πράγμα που είναι το “Α” και το “Ω” για έναν αθλητή».

Για το ότι ο Παναθηναϊκός αντέδρασε στα «ξεσπάσματα» Αθηναϊκού και Ολυμπιακού και στα δύο ματς: «Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Κάνει μια ομάδα το σερί της, απαντάει η άλλη, κάποια ομάδα θα έχει το μομέντουμ. Εμείς έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και όταν σου παρουσιάζονται τέτοιες ευκαιρίες φαίνεται το αποτέλεσμα που κάνεις. Και ο Ολυμπιακός και ο Αθηναϊκός, καθώς και όλες οι ομάδες στην Α1, έχουν ανέβει τα τελευταία χρόνια. Από πέρυσι υπάρχει τεράστια πρόοδος. Το μπάσκετ γυναικών έχει ανέβει πάρα πολύ, γι’ αυτό βλέπουμε τόσο ωραία και ανταγωνιστικά ματς. Εμείς ήμασταν μπροστά στο σκορ, οι αντίπαλες ομάδες μάς έφτασαν και νικήσαμε στο τέλος. Τέτοια παιχνίδια αρέσουν πάρα πολύ και στον θεατή που βλέπει τα παιχνίδια».

Για το πώς είναι να παίζεις ντέρμπι «αιωνίων»: «Είναι απίστευτο. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν ήμουν στον Παναθηναϊκό το έβλεπα σαν θεατής. Είναι διαφορετικό να βλέπεις το παιχνίδι απ’ έξω και διαφορετικό να μπαίνεις μέσα και να παίζεις για τους οπαδούς και την ομάδα σου. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη από αυτά τα ντέρμπι. Περιμένεις πώς και πώς το ζέσταμα και μετά να ξεκινήσει το παιχνίδι».

Για τους φετινούς στόχους του Παναθηναϊκού: «Προφανώς και θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, έχουμε και μεγάλες φιλοδοξίες για την Ευρώπη, αλλά δε μπορούμε να πούμε ότι θα τα πετύχουμε σίγουρα. Θα κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι, θα πάμε βδομάδα-βδομάδα, θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και, αν γίνει αυτό, θα φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν».

Για την εκτός έδρας νίκη επί της Αβενίδα στο EuroCup: «Ήταν πάρα πολύ καλή η εμφάνισή μας σε όλο το ματς. Αρχικά, η ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στο γήπεδο της Αβενίδα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία, είχαν έρθει πολλοί φίλαθλοι, είχε πάρα πολύ κόσμο και φώναζαν για την ομάδα. Ήταν απίστευτο. Εγώ προσωπικά μπήκα στο ματς όπως μπαίνω σε όλα, με τη λογική της νίκης, και στο τέλος του αγώνα συνειδητοποίησα τι είχαμε καταφέρει σαν Παναθηναϊκός. Ήταν κάτι τρομερό, μια πάρα πολύ ωραία νίκη. Τώρα παίζουμε με τη Νεπτούνας στον Χολαργό (σ.σ. στις 05/11) και φυσικά πάμε για τη νίκη. Είναι ένα κομβικό ματς. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και ελπίζω να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Για την Εθνική Γυναικών: «Πάντα είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα όταν φοράς τα γαλανόλευκα και εκπροσωπείς τη χώρα σου. Παίζεις για ένα ολόκληρο έθνος, δεν παίζεις για τον εαυτό σου ή μια ομάδα. Είναι απίστευτο το συναίσθημα. Όταν ακούς τον Εθνικό Ύμνο σε πιάνει μια ανατριχίλα. Το καλοκαίρι είχαν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα και όλο αυτό που ζήσαμε ήταν φοβερό».