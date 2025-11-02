Η Φενερμπαχτσέ κέρδισε εύκολα την Μερσίν (87-78) και τώρα έχει μπροστά της το ματς με την Βιλερμπάν για την Euroleague.

Η Φενερμπαχτσέ φιλοξενήθηκε από τη Μερσίν για το τουρκικό πρωτάθλημα και δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ήταν καλύτερη και επικράτησε με 87-78. Έτσι, έχει πλέον ρεκόρ 5-1, ενώ η Μερσίν βρίσκεται στο 2-4. Πλέον, έχει μπροστά της το ματς με την Βιλερμπάν για την Euroleague.

Για τους νικητές ο Μπιμπέροβιτς είχε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ με τον Χολ να μετράει 16 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Κόουαν με 19 πόντους και 5 ασίστ αλλά και ο Κρουζ με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 42-45, 57-65, 78-87

Τα στατιστικά του αγώνα.